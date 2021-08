Alfred Hitchcock Vertigo : Les versions consoles reportées à 2022

Annoncé en 2018, l'adaptation du célèbre Vertigo (devenu Sueurs Froides chez nous par la magie de la localisation) par les espagnols de Pendulo Studios avait récemment refait surface pour nous rassurer sur son avancée. Malheureusement, cette déclinaison vidéoludique rejoint aujourd'hui la longue liste des productions reportées, non sans se faire pardonner.

À voir aussi : Life is Strange True Colors fait tourner 13 minutes de gameplay en VF

Ceux qui espéraient retrouver cette année l'univers librement adapté du célèbre réalisateur britannique en seront pour leurs frais : sans doute saisi par la peur du vide, Microids vient d'annoncer le report des versions consoles d'Alfred Hitchcock's Vertigo à 2022, histoire de continuer d'entretenir une certaine idée du suspens.

I'm at a place called Vertigo

Fort heureusement, l'éditeur français n'est pas venu les mains vides, et c'est fort d'une nouvelle bande-annonce (retirée depuis) mettant évidemment en scène l'écrivain Ed Miller, toujours en proie au vertige, qu'il nous annonce la triste nouvelle. Ces quelques séquences inédites sont autant d'occasion de découvrir une histoire bien dans son époque, puisque cette adaptation libre (et quelque peu modernisée) témoigne tout de même d'un certain respect pour la gamme chromatique de l'oeuvre originale. Espérons que ce petit contre-temps permette de peaufiner la copie, et d'éviter les problèmes rencontrés par Blacksad Under the Skin, du même éditeur, à sa sortie.

Cet aperçu soulève évidemment bien des questions quant à la santé mentale du protagoniste et de la véracité de feu-sa compagne, mais une heure de thérapie peut-elle suffire à changer une vie ?Réponse avec la sortie d'Alfred Hitchock Vertigo toujours prévu sur 2021 sur PC, et en 2022 sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, et Xbox One.