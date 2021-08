Il crée un remake de Simpsons Hit & Run avec Ray Tracing sous Unreal Engine 5, la vidéo

Au fil du temps, une licence aussi populaire que Les Simpson a logiquement eu droit à de nombreuses adaptations vidéoludiques. Mais malheureusement pour les fans de Homer et compagnie, ces dernières étaient plus ou moins réussies. Parmi celles à avoir reçu un accueil positif se trouve The Simpsons : Hit & Run. Et de toute évidence, un des fans du jeu en a assez d'attendre une remasterisation ou un remake officiel.

La vidéo pour le moins insolite du jour est l'oeuvre d'un certain "reubs." Ce dernier a en effet entrepris de créer une démo d'un remake tournant sous Unreal Engine 5 de The Simpsons : Hit & Run. Et le résultat du travail effectué, ainsi que des explications sur le processus suivi pour l'atteindre, peuvent être découverts dans la vidéo ci-dessus.

Pour réaliser son projet, le développeur a tout d'abord utilisé un outil (conçu par un certain Lucas Cardellini) pour importer la map de Hit & Run et la convertir dans un format reconnu par l'Unreal Engine. Il a ensuite amélioré les textures à l'aide de l'intelligence artificielle et recréé certaines textures à la main.

Histoire de rendre la chose encore plus "spectaculaire," le moddeur a activé le ray tracing dans sa démo. Le plus impressionnant dans tout ça, c'est que "reubs" a atteint un tel résultat en seulement une semaine !

For your eyes only

Malheureusement pour les curieux, il n'est pour l'instant plus possible de télécharger et donc d'essayer la démo de ce remake non-officiel. En effet, "reubs" a mis hors ligne tous les fichiers liés à cette démo par crainte de représailles légales de la part des ayants droit du jeu et de la licence.

Pour info, The Simpsons : Hit & Run est un GTA-like sorti en 2003 sur PS2, Xbox, GameCube et PC. Si le producteur du jeu a déjà déclaré publiquement qu'il adorerait qu'une version remasterisée du jeu soit commercialisée, un tel projet n'a pour l'instant pas été mis en chantier.

Que pensez-vous de cette démo produite par un "amateur" ? Seriez-vous intéressés par un remaster ou un remake officiel de Hit & Run ? Préféreriez-vous une suite ou un tout nouveau jeu dans l'univers des Simpsons ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.