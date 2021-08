League of Legends : Fnatic bat G2 pour se qualifier au World Championship et en demi-finale du LEC

Hier, Fnatic a achevé un retour invraisemblable en se sortant du loser bracket en round 3 contre G2 Esports, en se qualifiant à la demi-finale qui l'opposera à Rogue, sur League of Legends.

Les fans ont eu droit au classico le plus ancien de la scène compétitive de League of Legends ce dimanche 22 août, avec Fnatic qui a affronté G2 Esports dans les playoffs du Summer Split de la ligue européenne (LEC), mais aussi pour prendre la dernière place d'Europe au World Championship. Autant dire que l'enjeu était de taille, et le match très attendu au vu des changements de roster et de stratégies qui ont été opérés des deux côtés entre les deux Splits.

G2 Esports était perçue comme l'équipe favorite de ce match, ayant eu un meilleur classement en LEC et résultats en playoffs, mais c'est finalement Fnatic qui a triomphé au terme de 5 parties plus ou moins équilibrées, mais toujours explosives. Avec ses deux joueurs francophones, Fnatic a donc obtenu sa place au World Championship et a gardé ses espoirs en vie pour obtenir le titre européen devant plus de 800.000 spectateurs en simultané.

Le toplaner français et rookie Adam a notamment fait ses preuves au cours du match. Malgré une pression importante, il a su non seulement se rendre utile pour son équipe, mais aussi dominer sur sa lane avec certains de ses picks favoris comme Renekton et Darius. Il a impressionné les fans en prenant plusieurs solo kills face au vétéran Wunder.

Invades et ganks à la chaine

Bwipo, qui est passé de la toplane à la jungle pour la saison, a aussi fait ses preuves en faisant de multiples invades et ganks contre Jankos, qui a pris du retard à presque tous les early games, en donnant plus de fil à retordre à G2 Esports pour reprendre le contrôle. D'un autre côté, Fnatic a aussi montré quelques erreurs et a permis à G2 de prendre 2 victoires.

Alors que la saison s'est arrêtée hier pour G2 Esports, Fnatic a encore deux matchs importants devant elle, en affrontant Rogue en demi-finale et, peut-être, MAD Lions en grande finale. Cela s'annonce comme un match difficile, puisque Fnatic a perdu son dernier affrontement contre Rogue et est arrivée de peu à ce niveau de playoffs, avec des matchs tous remportés en 3-2.

La demi-finale du loser bracket aura lieu le 28 août à 17 heures sur OTP LoL.