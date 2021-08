Gamescom 2021 : L'Opening Night Live tease avec Far Cry 6, Call of Duty, TMNT...

Ce mercredi, le sémillant Geoff Keighley, accompagné de la journaliste allemande Natascha Becker, présentera la cérémonie d'ouverture de la Gamescom, salon virtuelui devrait nous abreuver de jeux pour la fin de semaine. Et il n'a pas pu s'en empêcher de chercher à faire monter la hype.

Il y a quelques jours, les organisateurs du salon allemand, devenu un peu plus international parce que 100% en ligne parce que vous connaissez la situation sanitaire, nous donnaient un chiffre : 30. Soit le nombre de jeux qui seraient présentés durant l'Opening Night Live. Mais parce que le pouvoir d'un numéro n'est pas aussi important que celui des images, Geoff Keighley et ses équipes ont opté pour le bon vieux trailer. Celui-ci en dit bien entendu un peu sur le contenu promis.

Un frigo bien rempli

Dans cette bande-annonce, on peut donc voir pêle-mêle et parfois pendant une demi-seconde : Far Cry 6, LEGO Star Wars The Skywalker Saga, Jurassic World Evolution 2, Death Stranding Director's Cut, New World, Call of Duty Vanguard, House of Ashes, Replaced, Demon Slayer, Genshin Impact, Sable, Back 4 Blood, Sifu, Super Monkey Ball Banana Mania, Riders Republic, The Artful Escape, Jett The Far Shore, Forza Horizon 5, Riders Republic et un certain Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. C'est déjà copieux. Et un tantinet emballant.

Pas de trace de titres dont on suppute fortement la présence, comme par exemple Saints Row. Et on ne vous parlera pas d'Abandoned, que certains doivent déjà imaginer débouler comme le messie sortant d'un long poker menteur de Hideo Kojima.

Et vous, quel jeu aimeriez-vous y apercevoir ? Ah, vous voulez MON avis ? Très bien, alors je croise les doigts pour Little Devil Inside. Cela provoquerait sans aucun doute une mine surprise et satsfaite durant l'Opening Night Live, à suivre en direct en notre compagnie ce mercredi 25 août à partir de 19h00.