WWE 2K22 : Trailer et mois de sortie d'un côté, rumeurs de désaccords 2K-WWE de l'autre

Comme le veut la tradition, 2K a profité du week-end du SummerSlam pour dévoiler de nouveaux éléments de son jeu WWE à venir. Mais contrairement à ce qui a pu se faire par le passé, l'éditeur américain n'a pas présenté WWE 2K22 à la presse. Et il a fait une annonce surprenante concernant sa date de sortie.

2K vient donc de diffuser une nouvelle bande-annonce de WWE 2K22 dans laquelle il est possible d'avoir un nouvel aperçu des graphismes et animations du jeu, ainsi que la confirmation de la présence dans le roster du titre de certaines Superstars de la WWE. Cette vidéo, vous pouvez la retrouver ci-dessus.

En parallèle à la diffusion de cette bande-annonce, 2K a rappelé que WWE 2K22 proposera selon lui de "nouveaux contrôles, des graphismes incroyables et un moteur repensé pour l'expérience WWE 2K la plus impressionnante à ce jour." L'éditeur explique que 85% du roster présent dans le jeu a bénéficié de scanning facial pour plus de réalisme et que 3.400 nouvelles animations ont été capturées.

Pour ce qui est du roster de WWE 2K22, la filiale de Take-Two Interactive a révélé que Rey Mysterio, Edge, Roman Reigns, Goldberg, Bayley, Bobby Lashley, Drew McIntyre, The Miz, Sheamus, Shinsuke Nakamura, Rhea Ripley, Finn Bálor, Ricochet et Kane feront partie des heureux élus. Bien évidemment, d'autres noms seront ajoutés dans les mois à venir.

2K indique que davantage d'informations seront communiquées à propos de WWE 2K22 en janvier 2022. Car oui, surprise de taille pour les fans de longue date de la série, le jeu ne sortira pas à l'automne 2021. En effet, 2K a annoncé que WWE 2K22 sera commercialisé en mars 2022 pendant la "WrestleMania Season."

Et à en croire de nouveaux bruits de couloir, il semblerait que plusieurs sujets évoqués ci-dessus, comme le roster du jeu et la date de sortie de ce dernier, soient au coeur d'une discorde de plus en plus importante entre 2K et la WWE.

Un roster involontairement rétro ?

Comme il était possible de le prévoir, le désastreux WWE 2K20 aurait sérieusement endommagé la relation de travail entre la WWE et 2K22. C'est ce qu'affirme le site Sports Gaming Online (SGO), citant de multiples sources au sein de 2K Sports, Visual Concepts (le développeur de WWE 2K22), et "au delà." Et selon le site américain, la qualité pour le moins problématique de WWE 2K20 aurait été le point de départ d'une série de désaccords entre les deux camps.

Le premier point de discorde concernerait la date de sortie de WWE 2K22. Selon les informations glanées par SGO, les deux camps ne s'accordent pas à ce sujet depuis l'annonce du jeu. La société dirigée par Vince McMahon aurait en effet souhaité que WWE 2K22 sorte à la période de sortie habituelle de la série (l'automne) tandis que 2K et Visual Concepts désiraient fortement que la simulation de catch soit commercialisée plus tard.

Si ces mois de développement supplémentaires finalement obtenus par l'éditeur et son studio leur donnent évidemment plus de temps pour améliorer la qualité du jeu, ce besoin d'un délai supplémentaire est également lié au roster du jeu. En effet, une source de SGO affirme qu'à l'heure actuelle, WWE 2K22 est bien parti pour avoir le "roster le plus obsolète de l'histoire de la série."

Pourquoi ? Tout simplement en raison des très nombreux licenciements de catcheurs et catcheuses effectués par la WWE au cours de l'année passée. Visual Concepts aurait passé beaucoup de temps à scanner des Superstars de la WWE et à créer de nouveaux modèles in-game de ces dernières. Le hic, c'est que nombre de ces derniers correspondent à des personnalités ne faisant plus partie de la WWE.

Selon SGO, il est attendu que WWE 2K22 permette d'incarner nombre de catcheurs et catcheuses récemment licenciés par la WWE. Le fait de décaler la sortie du jeu au mois de mars 2022 permet cependant à Visual Concepts d'effectuer quelques ajustements en retirant certains noms et en en ajoutant d'autres en fonction des demandes de la WWE.

Ça passe ou ça casse ?

La date de sortie et le roster de WWE 2K22 ne seraient pas les seuls sujets sensibles du moment entre 2K et la WWE. Comme indiqué plus haut, la qualité pour le moins médiocre de WWE 2K20 a sérieusement endommagé la relation entre les deux camps. D'après les sources de SGO, il serait désormais plus difficile de travailler avec la WWE. La première ligue de catch au monde aurait en effet clairement fait savoir qu'elle s'attend à un produit de meilleure qualité cette fois.

Au cours de réunions entre la WWE et Take-Two Interactive, la ligue de catch américain aurait laissé entendre à diverses reprises qu'il serait peut-être temps de mettre un terme à leur partenariat. Selon les sources de SGO, la WWE aurait même laissé entendre qu'elle a été approchée par d'autres éditeurs de jeux.

La WWE et Take-Two ont renouvelé leur partenariat en 2016 et le contrat actuel est officiellement long de plusieurs années. Si la durée du contrat n'a pas été communiquée publiquement, des rumeurs parlent de "six-sept ans." La WWE aurait cependant été clair sur le fait qu'un nouvel échec critique et commercial lors de la sortie de WWE 2K22 pourrait marquer la fin de l'alliance entre les deux géants. Pour les sources du site américain, il ne faudrait pas grand chose pour que le contrat entre les deux camps soit rompu.

Selon ces mêmes témoignages recueillis par SGO, cette situation aurait pour conséquence de faire ressentir une importante pression aux développeurs de WWE 2K22. Nombre de ses sources lui ont cependant indiqué que le report de la sortie du jeu à mars 2022 les a rassurés en interne étant donné que cela leur laisse plus de temps. Ce délai supplémentaire est particulièrement bienvenu étant donné que de nombreux éléments du jeu sont recréés à partir de rien.

Selon eux, un bon jeu pourrait rétablir les bonnes relations entre la WWE et 2K. Reste à voir si les développeurs de Visual Concepts parviendront à redresser la barre. Bien évidemment, tous ces éléments doivent être pris comme des rumeurs. La qualité de WWE 2K20, le report de la sortie de WWE 2K22 et la teneur de ces rumeurs rendent cependant la chose totalement crédible. Comme indiqué plus haut, il faudra désormais attendre janvier prochain pour en apprendre davantage au sujet du jeu. Au moins officiellement.

Que pensez-vous du nouveau trailer de WWE 2K22 ? Que dites-vous des nouveaux graphismes du jeu ? Croyez-vous les promesses de 2K au sujet du jeu ? Et que dites-vous des rumeurs au sujet des désaccords entre 2K et la WWE ? Pensez-vous qu'il serait bon que la WWE s'associe à un nouvel éditeur ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.