The Plane Effect, petite pépite indé qui vous fera planer et réfléchir ?

The Plane Effect, jeu édité par PQube, pourrait ben être une jolie pépite indé que l'on n'attendait pas forcément, tant par son "discours" que par sa direction artistique. Il s'agit là d'un jeu d'aventure qui "défie les lois du temps et de l'esprit..." Enfin, il parait.

Le scénario du jeu, concocté par des développeurs inconnus au bataillon (Innovina et StudioKiku) est on ne peut plus explicite et précis : "votre nom est Solo et c'est votre dernier jour de travail, il est temps de ranger vos affaires et de rentrer chez vous... mais une anomalie cosmique pèse sur vous de toute sa force oppressante et dérangeante." Hmmmm... Un scénar' qui à première vue, peut me sied comme on dit. Mais voyons ceci de plus près...

Lost in Time

En réalité, The Plane Effect semble s'apparenter à un jeu philosophique... Sachant que vous savez uniquement que vous devez retourner auprès de votre famille au plus vite. Mais pourquoi ? Bonne question. Votre devez donc retrouver le chemin de votre maison par tous les moyens... Et pour y arriver, les moyens sont-ils tous bons ?

Vous progressez ainsi dans les paysages dystopiques, et vous rendez compte que quelque chose ne tourne pas rond. En effet, vous mettez beaucoup de temps pour y parvenir. Pourquoi les rues sont-elles aussi labyrinthiques ? Et où se trouve donc votre "chez-vous" ? Mais tout ce que vous savez, c'est qu'il vous faut avancer, encore et toujours.

Au programme, vous aurez droit à des paysages étranges, mais aussi des casse-têtes inhabituels pour faire avancer Solo d'une zone à l'autre. Il est possible de résoudre chaque casse-tête de ce voyage impossible pas à pas, sans indices, ou d'activer un peu d'aide grâce au "Mode assisté".

Enfin, sachez qu'une entité ou une présence semble vous suivre... mais il vous faut aller de l'avant, et donc ne jamais vous retourner...

Pas de date de sortie pour The Planet Effect, mais le titre sortira sur Steam prochainement.