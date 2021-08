WiLD : L'exclusivité PlayStation annoncée en 2014 par Michel Ancel serait annulée

Dévoilé il y a 7 ans maintenant, l'autre projet sur lequel le père de Rayman travaillait en parallèle de Beyond Good & Evil 2 n'avait pas donné signe de vie depuis fort longtemps. Et aux dernières nouvelles, cela ne risque plus d'arriver.

À voir aussi : Duke Nukem Begins : Un trailer déterré pour un jeu annulé il y a 13 ans

On voulait peut-être encore y croire mais il semble qu'il n'y ait plus raison de s'accrocher au moindre espoir. Selon Jeff Grubb, journaliste de VentureBeat toujours très bien renseigné, le développement de WiLD a cessé. C'est qu'il a affirmé durant sa dernière émission pour Giant Bomb.

Je peux confirmer que le jeu est complètement à l'arrêt. Il n'y a plus de Wild... Wild est mort. Je pense que Michel Ancel a abandonné le projet... il n'y travaille plus, le projet s'est arrêté. L'équipe qui travaillait dessus cherchait peut-être à rester ensemble et à travailler sur d'autres projets. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils se disaient : "nous ne travaillons plus sur Wild, mais nous avons beaucoup de talents ici, alors peut-être que nous pouvons travailler sur d'autres trucs .

WiLD avait été révélé à la Gamescom 2014 lors de la conférence PlayStation (comme Silent Hills via P.T.). Il s'agissait d'un jeu de survie en ligne exclusif à la PS4 se déroulant il y a plus de 10.000 ans.

Le studio montpelliérain Wild Sheep, en charge du jeu, a été fondé par Michel Ancel. Son retrait de la vie vidéoludique en 2020 a probablement mis du plomb dans l'aile du projet. Il avait assuré que celui-ci, devenu Next-Gen était entre de bonnes mains. Mais peut-être que la vie est plus compliquée depuis une certaine pandémie. Reste à savoir si les développeurs réagiront aux paroles de Jeff Grubb.

[Via]