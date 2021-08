Jurassic World Evolution 2 : On a joué au nouveau jeu de gestion avec des dinos, vraie suite ou version 1.5 ?

Nous avons eu l'occasion de toucher pour la première fois à Jurassic World Evolution 2 via une démo accessible en compagnie des développeurs. De quoi en voir suffisamment pour vous dire pourquoi Frontier fait une nouvelle fois honneur à la célèbre licence cinématographique ?

Si nous attendions cette démo avec une certaine excitation, notons tout de même que nous n'avons clairement pas pu jouer dans les meilleures conditions. En effet, à l'image de Saga pour sa présentation de Total War : Warhammer III nous avons eu droit à une démo en Cloud Gaming/Streaming via l'application Parsec. Et même avec l'utilisation d'une connexion fibre 1GB ce fut assez catastrophique en termes de rendu et de sensation avec multiples freezes et une image tout simplement pas à la hauteur du rendu normal du jeu (nombreux artefacts visuels, bouillie de pixels dans les menus, etc). Bref il fallait une bonne dose de patience mais malgré tout le jeu avait de bons arguments pour nous captiver jusqu'à la fin.

Plus de contenus pour plus de plaisir

Conscient des lacunes de son Jurassic World Evolution et avec la très bonne expérience de Planet Zoo, le studio de David Braben a voulu proposer avec cette suite un contenu plus important mais surtout mieux géré à bien des égards. Cette fois on quitte les îles exotiques Isla Nublar et Isla Sorna (et leurs soeurs) pour voir du pays et notamment des paysages d'Amérique du Nord. Lors de notre essai, nous avons par exemple assisté à une tempête de neige, pour varier les plaisir avec les bien connues tempêtes tropicales du premier volet.

Ce nouveau jeu permet de créer jusqu'à 75 espèces de dinosaures avec cette fois directement et sans DLC les reptiles volants ainsi que les dinosaures aquatiques comme le Mosasaurus, l'une des stars de la nouvelle trilogie cinématographique Jurassic World. L'une des grosses nouveautés qui faisait cruellement défaut dans le premier jeu est l'ajout d'un micro-management permettant de mieux régler et paramétrer son parc.

Disneyland mais avec des pirates qui mangent les touristes

Désormais, il est par exemple possible de customiser ses bâtiments avec de la couleur, certaines toitures et certaines façades, permettant d'avoir un parc moins uni et de pouvoir créer des quartiers un peu à l'image d'un certain Disney Land. De même, il est possible de mieux gérer l'économie des boutiques en choisissant par exemple de la vente en rapport avec les dinosaures aux alentours. Vendre des peluches d'herbivores à coté d'un enclos à Tyrannosaure n'a par exemple aucun sens commercialement parlant. Avec de la micro-gestion d'un coté, il fallait s'attendre aussi à voir des mécaniques s'automatiser un peu plus de l'autre. Désormais, nos soigneurs peuvent avoir des "routines" (des chemins préétablis) pour mécaniser le soin des animaux, etc.

2.0 ou 1.5 ?

Jurassic World Evolution 2 est aussi synonyme de "réalisme" paléontologique (toujours dans l'univers de Jurassic Park, évidemment). Les herbivores peuvent se nourrir directement dans les arbres sans avoir besoin de mangeoire, les vélociraptors chassent en meute (ENFIN !) et les dinosaures ont tous un territoire et peuvent même se battre pour le garder. Deux gros carnivores dans le même enclos c'est possible mais chacun d'eux va faire preuve de territorialité. Ces changements permettent d'avoir des enclos plus grands, et de proposer une vision plus juste du parc "jurassique" qui est dépeint dans les films et décrit dans les livres de Michael Crichton. Globalement les animaux ont un comportement plus réaliste et moins robotique, les développeurs promettent d'ailleurs de nombreuses animations aussi bien pour les combats que pour le reste de l'existence des dinosaures (boire, manger, dormir, parader, etc).

Un fan de Jurassic Park y trouvera forcément son compte mais on a tout de même pour l'heure l'impression d'avoir (un peu) un Jurassic World Evolution 1.5 entre les mains. Il va falloir une partie sur le long cours pour se rendre compte des évolutions majeures en termes de gameplay, car le temps de la démo et les nombreux bugs présents avec le Cloud Gaming rendent impossible un verdict clair de ce qui nous attend vraiment.

ON L'ATTEND... AVEC CURIOSITE !

Pour l'heure c'est un peu le flou, et si le jeu parait convaincant, c'est encore bien trop tôt pour savoir si le contenu sera suffisant pour porter l'appellation "2" sans rougir. Il y a certes plus de dinosaures et certes des éléments de gestions intéressants, mais cela suffira-t-il ? Seul l'avenir nous le dira... Jurassic World Evolution 2 est attendu sur PC, PS4/PS5 et Xbox One/Series X|S pour le 9 novembre 2021, si tout va bien.