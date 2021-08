QuakeCon 2021 : Tous les DOOM compilés sur Switch, le dernier DLC d'Eternal pour bientôt

Si la QuakeCon 2021 aura évidemment été l'occasion de célébrer la série éponyme, qui signait hier son grand retour sur toutes les plateformes, mais l'aîné Doom n'entendait pas se laisser griller la priorité, et s'invite (encore) sur la console qui cartonne.

En 2019, l'éditeur Bethesda profitait de l'aura toujours aussi aveuglante d'une des séries les plus cultes de l'industrie du jeu vidéo pour compiler Doom, Doom II, Doom 3, Doom 64 et le reboot DOOM (en majuscules, donc) sur une seule et même galette. Son nom : DOOM Slayers Collection.

The gore, the better

Déjà disponible sur PS4 et Xbox One, cette juteuse compilation est arrivée hier soir sur Switch, pour le plus grand bonheur des amateurs nomades de fast-FPS. Proposée à 49,99 euros, cette dernière n'est malheureusement disponible que sur l'eShop, contrairement aux versions PS4 et Xbox One, qui avait eu la chance d'être déclinées dans une version physique.

Et parce qu'une bonheur n'arrive jamais seul, l'éditeur a également annoncé l'arrivée de The Ancient Gods Part 2, la seconde (et dernière ?) extension du surpuissant DOOM Eternal, qui sera donc disponible dès le 26 août prochain sur la même boutique en ligne. De quoi assurément calmer ses tensions avant d'attaquer une nouvelle année plus ou moins scolaire, ne pensez-vous pas ?