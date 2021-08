WarioWare Get It Together ! : Une démo arrive sur l'eShop, le multijoueur dévoilé

Annoncé à la surprise générale lors du Nintendo Direct plus ou moins concomitant avec l'E3 2021, le nouvel épisode de l'intestable série WarioWare entend bien profiter du succès insolent de la Switch pour se refaire une santé, avec un volet en forme de best-of qui n'avait pas forcément marqué les mémoires.

Parce qu'il parait que l'essayer, c'est l'adopter, Nintendo vient tout juste de mettre en ligne une démo pour WarioWare Get It Together !, d'ores et déjà disponible sur l'eShop de la plus transportable des consoles.

Plus on est de fous...

Si l'on retrouve évidemment le casting permanent établi dès 2003, le gameplay de ce nouvel épisode semble considérer à sa juste valeur le trop vite oublié Wario Land The Shake Dimension, puisque l'on y retrouve l'anti-héros prêt à foncer dans tout ce qui bouge, et surtout ce qui ne bouge pas. La présence d'un mode Histoire et sa world map qui va bien devrait achever de rassurer ceux qui conservent un triste souvenir de Game & Wario.

Plus on fait tiep

Mais la grande nouveauté de Get It Together ! est assurément d'ouvrir la série au multijoueur en temps réel, et l'on découvre ainsi comment deux à quatre joueurs pourront s'affronter dans des matchs de volleyball ou d'arrachage de poils. Le mode Variety reprend d'ailleurs les configurations 2 vs. 2 ou 3 vs. 1 de Mario Party, et il nous tarde de découvrir ce que cachent les modes Enenendless Battle ou Game Pack Panic.

Mais gare à ceux qui se laisseraient prendre au jeu : pour découvrir la version finale de Wario Ware Get It Together !, il faudra patienter jusqu'au 10 septembre prochain. Autant dire une éternité sur l'échelle du désir.