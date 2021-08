PlayStation Plus : Réduction de 50% sur l'abonnement 12 mois pour une durée limitée

À l'heure où commence à se poser la questions des jeux offerts en septembre aux abonnés PlayStation Plus, Sony lance une offre pour qu'ils soient toujours plus nombreux. Du genre qui ne se refuse pas.

Le PlayStation Store permet d'acquérir un abonnement PlayStation Plus 12 mois pour 29,99 euros au lieu de 59,99 euros. L'opération durera jusqu'au mardi 31 août à 00:59. Cette économie de 50% ne concerne pas les formules 3 et 1 mois, qui restent aux tarifs respectifs de 24,99 euros et 8,99 euros. Une seule offre par utilisateur et pas pour les abonnés existants.

On rappelle que le PlayStation Plus est indispensable pour la plupart des jeux multijoueur en ligne et permet aussi de profiter d'un stockage de 100 Go dans le cloud pour vos sauvegardes, de remises, ainsi que de jeux "offerts" chaque mois.

Pour août, par exemple, Hunter's Arena, Plants vs. Zombies : Battle for Neighborville et Tennis World Tour 2 sont à récupérer gratuitement et dans votre ludothèque tant que vous restez abonné.