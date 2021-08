Skyrim fêtera ses 10 ans avec une Anniversary Edition

On s'amuse beaucoup de la longévité de GTA V et de sa prochaine réédition sur consoles de nouvelle génération. Mais ce serait oublier le "padre du recyclage game", celui qui avec sa Special Edition est parvenu à être porté sur Alexa. À bientôt 10 ans, il n'en a toujours pas terminé.

The Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition est prévu pour le 11 novembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One. Une mise à jour PS5 et Xbox Series X|S sera disponible le même jour. Annoncée dans le cadre de la QuakeCon 2021, cette nouvelle édition présentée comme ultra-définitive fait partie d'un programme célébrant les 10 ans, à cette date exacte, du RPG cultissime de Bethesda. Le contenu de la communauté sera largement mise en avant :

Les propriétaires actuels et futurs de The Elder Scrolls V : Skyrim Special Edition sur n'importe quelle plateforme, y compris les abonnés Xbox Game Pass, auront accès à trois contenus gratuits du Creation Club : Pêche, Mode Survie et même de nouvelles quêtes avec les Saints and Seducers. De plus, les propriétaires de Skyrim Special Edition sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S, ainsi que les abonnés Xbox Game Pass sur Xbox Series X|S recevront une mise à niveau gratuite vers une version améliorée le 11 novembre pour leurs PlayStation 5 et Xbox Series X | S !



Nous sommes également ravis d'annoncer la version la plus définitive de Skyrim à ce jour : The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition. En plus des trois éléments gratuits du Creation Club mentionnés ci-dessus, cette version contient le jeu complet ainsi que les trois extensions et plus de 500 éléments de contenu unique du Creation Club, y compris des quêtes préexistantes et nouvelles, des donjons, des boss, des armes, des sorts et plus encore. !



Les propriétaires existants de The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition et les abonnés Xbox Game Pass auront également la possibilité d'acheter une mise à niveau de l'édition anniversaire pour leur version Special Edition du jeu afin d'accéder à tout le contenu supplémentaire trouvé dans l'édition anniversaire.

En plus de tout cela, Bethesda propose aux plus impliqués de soumettre leurs artworks et cosplays commémoratifs pour ensuite être intégré au Skyrim Museum. Et surtout, un concert se tiendra à l'Alexandra Palace Theatre. La performance sera confiée au London Symphony Orchestra et au London Voices Choir le 11 novembre à 20h00 heure française et diffusée sur YouTube et Twitch.