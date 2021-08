Syberia le Monde d'avant trouve une date de sortie ferme sur PC, plus tard sur consoles

Annoncé il y a environ 2 années pleines, le prochain volet de la saga Syberia se trouve une date de sortie à l'occasion de la Gamescom 2021. Ou de la pré-Gamescom si vous préférez. La série du regretté Benoit Sokal, se montre en effet avec ce nouvel opus, baptisé finalement Syberia : The World Before (Le monde d'avant).

Microids, son éditeur en chef, en profite également pour lancer l'ouverture des précommandes. Arrivée il y a près de vingt ans maintenant et créée par le regretté scénariste et dessinateur Benoît Sokal, la série Syberia propose donc un nouvel épisode qui sortira sur Terre le 10 décembre 2021 sur PC (Steam, GOG et Epic Games Store), et en 2022 sur consoles.

Kate Walker inside

Ce nouvel épisode proposera donc aux joueurs de découvrir la suite des célèbres aventures de l'héroïne Kate Walker, que tout le monde connaît désormais. Le pitch est on ne peut plus simple : "au cours d'un périple riche en rebondissements et alors que l'influence de l'Ombre Brune ne cesse de se répandre en Europe, il faudra découvrir quel lien unit Kate Walker et Dana Roze. Deux personnages qui affronteront des menaces à travers deux temporalités distinctes."

Originaux de Sokal

L'éditeur propose d'ores et déjà une version Deluxe à précommander. Syberia : The World Before Digital Deluxe Edition comprend :

Le jeu complet en version numérique

La bande-originale du jeu, composée par Inon Zur

Un extrait du scénario officiel Artbook en version numérique

De nombreux wallpapers, avatars et story board originaux réalisés par Benoit Sokal

Le bonus de précommande quant à lui, vous permettra de récupérer l'artbook en version numérique. De quoi craquer de nouveau pour les plus fans d'entre vous.

Syberia : The World Before sortira le 10 décembre 2021 sur PC (Steam, GOG et Epic Games Store) et sur consoles en 2022.