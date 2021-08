Disney Classic Games : Une nouvelle compilation de jeux rétro listée sur l'ESRB

Il y a deux ans de cela, Disney profitait d'une vague de nostalgie qui semble ne jamais vouloir retomber pour ressortir des placards les platformers Aladdin (le bon) et Le Roi Lion, habilement rassemblés dans une compilation résolument old-school. L'affaire s'est a priori révélée suffisamment juteuse pour que l'ogre remette le couvert.

Vous aviez loupé Aladdin and The Lion King lors de sa sortie en octobre 2019 ? Qu'importe, puisque le roi du recyclage et du dessin animé relance potentiellement de deux avec une nouvelle entrée dans la gamme Disney Classic Games Collection sur PC, PS4, Switch, Xbox One et Xbox Series, tout juste repérée sur le site de l'Entertainment Software Rating Board, l'organisme chargé de la classification des jeux vidéo aux États-Unis.

Aie confianssssssse...

Ces deux années semblent ne pas avoir bouleversé la formule, puisque la description de cette nouvelle compilation reprend les deux titres déjà resucés pour lui adjoindre les services d'un platformer de la même époque, moins réputé :

Il s'agit d'une collection de jeux de plateforme classiques basés sur les films de Disney Aladdin, Le Roi Lion et Le Livre de la Jungle. Les joueurs courent et sautent à travers les niveaux, en utilisant des épées, des fruits ou des glissades pour vaincre leurs ennemis (des gardes, des oiseaux, des serpents, des singes).

Aladdin et Le Roi Lion effectueraient donc un nouveau come-back, flanqués du Livre de la Jungle, développé par Virgin (puis Eurocom), et sorti en 1994 sur les consoles de l'époque, avec un succès moindre que les deux titres suscités. Sa réédition sera-t-elle l'occasion de profiter de bonus restés jusqu'ici inédits ? Nous l'ignorons encore. Après tout, il paraît qu'il en faut (bien) eu pour être heureux...

En attendant de découvrir si la fiche de l'ESRB peut se montrer digne de confiance, nous vous laisserons nous faire part de vos propositions concernant le titre de cette nouvelle compilation. Votre serviteur vote pour Aladdin and The Lion King But Looks There Is Also A Third Game Now ! À vos claviers.