Dark Souls : Le Village des morts-vivants sous Unreal Engine 4, ça donne ceci

Datant de 2011, Dark Souls aussi bon soit-il commence sérieusement à accuser le poids de son âge techniquement parlant. C'est pourquoi un YouTubeur du nom de EsinReborn a recréé un des célèbres niveaux du jeu sous Unreal Engine 4.

À voir aussi : Dark Souls 3 profite du FPS Boost sur Xbox Series X|S

Refaire des niveaux de jeux anciens et parfois même des jeux entiers sous Unreal Engine 4 c'est la nouvelle mode. Le moddeur EsinReborn s'est ainsi attardé sur le niveau "Village de morts-vivants" de Dark Souls, précisant au passage que c'était son niveau préféré.

Le moins que l'on puisse dire c'est que son travail est assez impressionnant, surtout quand on sait qu'il est totalement seul pour faire ceci.

J'ai refait l'un de mes niveaux préférés, tous jeux vidéo confondus, le village des morts-vivants de Dark Souls. Je voulais le faire dans un style plus clair et plus vivant. Je l'ai fait principalement pour étudier et pratiquer le level design... et c'était aussi très amusant à faire. (Excusez les quelques glitches au début, et les accélérations brutales).

Pour l'heure sa création n'est pas disponible en téléchargement et ca pourrait bien être le cas quand on connaît les demandes récurrentes dans les commentaires de la vidéo.

Maintenant, imaginez un remake officiel du jeu... avec une ampleur encore plus grande !