Intel dessine une carte graphique dans le ciel avec des drones pour fêter ARC

Il y a quelques jours nous vous parlions de l'annonce d'Intel à propos de l'arrivée prochaine (en 2022) de cartes graphiques pour le gaming. Pour fêter la nouvelle, le constructeur américain à sorti les grands moyens.

Comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessous, Intel souhaite marquer son annonce de son arrivée sur le marché des GPU pour grand public d'une manière quelque peu visible :

We've painted pixels in the sky with 1,000 Intel drones. Now, that's a visual experience. What will you create next? https://t.co/FYeygLy6Oh #IntelArc #inteldrones #inteldronelightshows #dronelightshows pic.twitter.com/c0Q4ycNYVS