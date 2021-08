Oddworld Soulstorm s'annonce sur consoles Xbox

Il est un terrain de jeu sur lequel les dernier jeu d'Oddworld Inhabitants n'avait étrangement pas mis les pieds, là où pourtant Munch et un certain Étranger avaient fait leur armes. Après des semaines de rumeurs, Abe va bien voir la vie en vert.

Oddworld : Soulstorm arrive très prochainement sur Xbox Series X|S et Xbox One, ont annoncé conjointement Oddworld Inhabitants et Microids. L'éditeur français précise que des versions physiques sont à prévoir. Mais pour d'autres informations, ce n'est pas pour tout de suite. Il faut s'en tenir à la vidéo ci-dessus qui tease habilement cette révélation. La Gamescom devrait probablement nous en dire davantage.

Sorti le 6 avril dernier sur PS4 et PS5 (il était l'un des jeux "gratuits" du programme PlayStation Plus) ainsi que sur PC via l'Epic Games Store, Oddworld : Soulstorm remplace officiellement Abe's Exodus en réécrivant la deuxième partie des aventures du célèbre Mudokon à la bouche cousue. Tout à fait charmant, le jeu avait su nous plaire par son mélange habile de plate-forme, d'action et de réflexion, malgré d'énormes problèmes de finition frustrants. Gageons que le portage s'opérera sans problèmes et que les joueurs Xbox bénéficieront d'entrée de la version corrigée au maximum dont on peut profiter depuis le 9 juillet.