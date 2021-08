Metal Gear Solid : Un nouveau bug découvert en direct relance les speedruns

Une fois encore, c'est Brassens qui avait raison : le temps ne fait rien à l'affaire, quand un jeu marque une génération, il semble ne jamais vouloir tomber dans l'oubli. Près d'un quart de siècle après sa sortie sur PlayStation, le titre culte de Hideo Kojima continue de surprendre son monde, et s'assure grâce une simple découverte un avenir encore radieux, au moins chez les speedrunners. Cochon qui s'en dédit, docteur ?

À voir aussi : L'image du jour : Il termine Returnal en 4 minutes

Valeur sûre de la scène vidéoludique, les joueurs avides de faire tomber les chronos pensaient tout savoir de Metal Gear Solid. À force de cuts, de skips et d'autres anglicismes, les runners pensaient sans doute avoir optimisé la route menant au meilleur temps.

Take damage to snake time

C'était sans compter sur un petit coup de chance salvateur qui vient à lui seul relancer la course à l'échalotte. Durant une partie tout ce qu'il y a de plus classique, la streameuse boba a miraculeusement traversé un élément du décor, évitant ainsi la dernière section de l'interminable Tour de Communication A, et ses 27 étages :

last night i broke metal gear

get rekt speedrunners pic.twitter.com/6tqhBvP5LA - 🌙 boba 🖤 (@boba_witch) August 15, 2021

Grâce à une balle ennemie ô combien salvatrice, l'intéressée s'est donc retrouvée à l'extérieur, sans pour autant être en possession de la clé adéquate.

Il n'en fallait évidemment pas plus pour que les speedrunners d'Internet ne se mettent à inlassablement tester la solidité et la reproductibilité de l'astuce. Si l'emploi de la corde fut un temps envisagé, le runner Jaguar_King est finalement parvenu à une solution sûre et donc satisfaisante grâce à une bonne vieille grenade chaff :

And inside the first 12 hours, speedrunners are getting @boba_witch Skip first try in runs. @Jaguar_Kings on WR pace right now.https://t.co/d9NYX7QQoS pic.twitter.com/55eQVwwVY9 - ApacheSmash❗️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@ApacheSmash) August 15, 2021

Avec un gain moyen de deux minutes trente (soit près d'une éternité en speedrun), les records n'ont pas tardé à tomber dans toutes les catégories, et pour peu que l'astuce puisse être dupliquée face à d'autres portes fermées, il y a fort à parier pour que l'on entende encore longtemps parler des aventures alambiquées de Solid Snake, qui résiste mieux que tant d'autres aux ravages du temps.