Toujours plus populaire, Splitgate reste en Bêta

Le dernier free-to-play à la mode était fin juillet victime de son succès, s'obligeant à reporter sa sortie en version 1.0 à la Saint-Glinglin pour ne pas se retrouver dans une situation délicate. Toujours plus populaire, il confirme qu'il n'est pas pressé.

Ils étaient 2 millions au 27 juillet. Ce sont désormais plus de 10 millions de joueurs qui ont téléchargé Splitgate. En accès anticipé sur PC depuis le 24 mai et en Bêta ouverte sur PS5, Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One depuis un peu moins d'un mois, le FPS de multijoueur online mâtiné de Portal continue de cartonner sec. Les derniers chiffres parlent de pics de fréquentation de 175.000 joueurs simultanément. Le genre de choses qui peut vite submerger une petite structure.

On prend le temps

1047 Games a donc pris une décision pour éviter que certains désagréments fassent fuir les joueurs peu patients et très exigeants. Splitgate restera en Bêta ouverte pour les prochaines semaines de manière à peaufiner le framework backend et travailler sur les correctifs nécessaires ainsi que la stabilité des serveurs. Mais un peu comme Among Us, cela ne signifie pas que seule la partie technique est prise en considération.

Avant la sortie définitive, pas encore calée, les mises à jour seront fréquentes et le contenu supplémentaire ne devrait pas manquer. On imagine que des modes et des outils supplémentaires seront mis à disposition des fans. Mais pour en savoir plus, il faudra déjà passer par l'étape de la Gamescom, où des "annonces importantes" sont prévues. Pendant l'Opening Night Live que vous pourrez suivre en notre compagnie ? Allez, on met une petite pièce.