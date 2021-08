Biomutant rentable en une semaine, premier chiffre de ventes donné

Le premier trimestre de l'année fiscale 2021-2022 écoulé, les sociétés importantes du secteur rendent toutes publics leurs résultats financiers sur la période. Ceux d'Embracer Group permettent de connaître les bonnes performances d'une nouvelle IP.

Avec leur premier jeu, les développeurs d'Experiment 101 peuvent dire qu'ils ont réalisé un joli coup. Lancé le 25 mai dernier, Biomutant s'est déjà écoulé à plus d'un million d'exemplaires à travers le monde. Et ce n'est pas la seule information que le studio suédois a pris plaisir à relayer.

"The main revenue driver in the quarter was the release of Biomutant from our internal studio X101. So far, the game has sold more than a million copies. The full investment in development & marketing as well as the acquisition cost of

X101 & IP was recouped a week after launch."