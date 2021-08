Star Wars Visions : La série animée d'anthologie dévoile son premier trailer

Les fans de Star Wars attendent ça depuis longtemps (peut être pas tous), Disney + vient de dévoiler en images qui bougent sa série animée Star Wars : Visions dans un premier et très joli trailer.

À voir aussi : Star Wars : Disney révèle un "vrai" sabre Jedi, à découvrir en 2022

Il y a encore quelques années on aurait eu du mal à y croire, mais Disney va bel et bien sortir une série animée type "animation à la japonaise" dans l'univers de Star Wars. Celle-ci est intitulée Visions et vous pouvez en voir un premier aperçu ci-dessus.

Anthologie spéciale sur Disney +

Sept studios de renom de l'animation japonaise vont réaliser un total de neuf épisodes :

The Duel pour Kamikaze Douga

pour Kamikaze Douga Tatooine Rhapsody pour Studio Colorido

pour Studio Colorido The Twins pour TRIGGER

pour TRIGGER The Village Bride pour Kinema Citrus

pour Kinema Citrus The Ninth Jedi pour Production I.G.

pour Production I.G. T0-B1 pour Science Saru

pour Science Saru The Elder pour TRIGGER

pour TRIGGER Lop & Ochō pour Geno Studio

pour Geno Studio Akakiri pour Science Saru

Bien que la plupart des épisodes reposent sur des personnages inconnus, l'épisode Tatooine Rhapsody permettra de voir Jabba et Boba Fett. On a hâte d'en savoir plus et surtout de voir ce que va nous offrir ce projet qui n'est pas sans rappeler Animatrix. C'est d'autant plus intéressant que chaque épisode semble posséder son propre style graphique et artistique.

Star Wars : Visions débarque le 22 septembre sur la plateforme Disney+.