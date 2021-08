Xbox Game Pass : Une fin août bien chargée en hits

Chaque mois, Microsoft met à disposition des abonnés Xbox Game Pass et Game Ultimate de nouvelles raisons de jurer fidélité au programme. Le mois d'août avait très bien commencé. Il ne finir pas mal du tout, tenez-vous-le pour dit.

À voir aussi : Un Xbox Stream s'annonce juste avant la Gamescom 2021

Les joueurs ayant souscrit au Xbox Game Pass ont, on peut le dire, été gâtés durant l'auguste huitième mois de l'année 2021. Les arrivées de Hades, Lumines Remastered ou encore art of rally ont probablement fait des heureux. N'allez pas croire que le frein à main est resté coincé avant la rentrée.

Une fois encore, on trouve des productions qui font baver dans la deuxième fournée. Dans le tas, vous trouverez des titres dont on connaissait l'arrivée en Day One, mais quand même, c'est toujours bon de s'en souvenir :

17 août (c'est aujourd'hui)

19 août

25 août

Psychonauts 2 (Cloud, Console et PC)

26 août

Au passage, les contrôles tactiles se voient proposés dans 10 jeux supplémentaires disponibles sur le Cloud :

La vie, c'est aussi des départs, qu'on le veuille ou non. Voici donc les titres qui s'en vont prochainement. Le 31 août, il faudra dire adieu à :

Rappelons que le Game Pass coûte 9,99 euros par mois sur console et PC (premier mois à 1 euro) et que le Game Pass Ultimate, qui comprend l'abonnement Gold requis pour le multijoueur et permet de jouer sur téléphone mobile et tablette Android dans le Cloud, exige 12,99 euros par mois.