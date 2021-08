Fortnite : Le Battle Royale d'Epic se la joue Among Us avec le mode Imposteurs

Fortnite continue son petit bonhomme de chemin escarpé d'embuches, avec cette fois une mise à jour qui correspond à l'apparition soudaine et spontanée du mode "Among Us", appelé Imposteurs pour les intimes. Et surtout un seul mot d'ordre : "ne faites confiance à personne".

À voir aussi : TEST de Road 96 (PC) : Le road trip narratif entre deux âges

Fortnite Imposteurs est un mode qui se joue en effet à dix joueurs maximum : huit agents qui s'occupent du Noeud et deux imposteurs qui essaient d'en prendre le contrôle. Epic nous explique à quoi correspondent ces rôles.

AGENTS

Les équipements qui alimentent le Noeud forment une machine bien huilée et c'est aux agents de l'Institut Onirique de faire en sorte que cela ne change pas. Des tâches sont à accomplir comme le calibrage des coffres et des lamas, la réparation du bus de combat ou la livraison de rapports de tempête. Pour réussir les missions d'Agents, il est nécessaire de terminer rapidement les tâches et de repérer les comportements suspects des imposteurs.

Pour remporter la victoire pour l'IO, les joueurs doivent réaliser toutes les tâches demandées ou éliminer tous les imposteurs par le biais d'un vote. C'est un travail d'équipe qui permettra aux joueurs de révéler ceux qui se font passer pour de simples agents, mais en gardant un oeil sur leurs potentiels alliés car n'importe qui peut être un imposteur !

IMPOSTEURS

Le rôle des imposteurs est simple : éliminer assez d'agents pour prendre le contrôle du Noeud avant d'être découverts. De nombreux outils sont à disposition pour semer le chaos chez les agents :

: éliminer assez d'agents pour prendre le contrôle du Noeud avant d'être découverts. De nombreux outils sont à disposition pour semer le chaos chez les agents : Désactiver les tâches : fige temporairement la progression de toutes les tâches pour leur faire gagner un temps précieux.

: fige temporairement la progression de toutes les tâches pour leur faire gagner un temps précieux. Téléporter les joueurs : déplace tous les agents et imposteurs à un autre endroit du Noeud.

: déplace tous les agents et imposteurs à un autre endroit du Noeud. Fête Banane : pendant un court instant, tous les agents et imposteurs ressemblent à Banane. Cela permet aux imposteurs de se fondre dans la foule ! Les imposteurs ont également une liste de tâches qu'ils peuvent accomplir pour gagner la confiance des agents. Cependant, chaque tâche accomplie rapproche les agents de la victoire.

GROUPE ET COMMUNICATION

Les joueurs peuvent lancer Imposteurs par groupe de n'importe quelle taille et les places libres seront remplies automatiquement.

par groupe de n'importe quelle taille et les places libres seront remplies automatiquement. Les joueurs qui préfèrent jouer entre amis ont la possibilité de sélectionner l'option « Privé » en lançant Imposteurs et de démarrer une partie personnalisée avec un minimum de 4 joueurs.

Les parties contenant 4 à 7 joueurs n'auront qu'un imposteur, tandis que celles contenant 8 joueurs ou plus en auront 2.

Pour conserver l'équilibre et le plaisir du jeu, la discussion vocale en mode public est désactivée dans Imposteurs, mais la discussion de groupe reste disponible.

VOTE

Les joueurs peuvent forcer une discussion avec les autres pour accuser les suspects et les éliminer au vote.

Ces discussions peuvent avoir lieu de 2 façons :

En trouvant un agent éliminé et en le signalant

En interagissant avec le panneau de discussion dans la salle centrale du Noeud. Ces discussions permettent aux joueurs (agents et imposteurs) d'échanger des informations entre eux avec des emotes dans le tout nouveau menu de discussion rapide.

À la fin de chaque discussion, les agents et les imposteurs peuvent voter pour éjecter quelqu'un du Noeud ou passer le vote. Si un agent est éjecté à la suite d'un vote, cela aide les imposteurs à se rapprocher de la victoire.

Parfois, ne pas voter est la meilleure solution, les joueurs ne peuvent donc faire confiance à personne.