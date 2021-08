Intel annonce ARC, sa propre gamme de cartes graphiques pour le gaming

Après de très long mois rythmés par les bruits de couloir et rumeurs, Intel s'est décidé à présenter ARC, sa future gamme de cartes graphiques grand public venant ainsi rejoindre AMD et Nvidia sur ce petit marché.

Le petit milieu des cartes graphiques dédiées au gaming va avoir le droit à un autre participant, Intel, qui devrait sortir cette nouvelle gamme ARC au premier trimestre 2022 sans plus de précision.

Le troisième homme

Ces GPU profiteront de l'architecture DG2, portant le doux nom de "Alchemist" pour le grand public. Ceux-ci devraient être disponible en version desktop et laptop, sans toutefois apporter de détails sur leurs performances respectives. On sait juste qu'Intel souhaite concurrencer véritablement Nvidia et AMD. Reste à voir si ils se positionneront aussi sur du haut de gamme.

On sait qu'ils seront compatibles avec DirectX 12 et les technologies graphiques actuelles comme le variable rate shading ou le ray tracing. On sait même qu'Intel mise sur une technologie de super sampling accéléré, pour avoir sa propre version de DLSS.

Le constructeur a même donné le nom des prochaines générations à savoir Battlemage, Celestial et Druid. Bref, un gros clin d'oeil à l'heroic fantasy occidentale.