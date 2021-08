Abandoned : Lancement, Kojima, Silent Hill... Le patron de Blue Box Games s'exprime

Bien qu'il y ait des choses plus inquiétantes dans la vie, le cas d'Abandoned continue d'être un des sujets de discussion préférés de la Toile. Les couacs s'enchaînant sans que Sony n'y trouve rien à redire, les théories complotistes prennent de l'ampleur, mais les accusations d'escroquerie ne manquent pas non plus. Son créateur a tenu à se justifier.

C'est sur la partie Gaming du site de New Musical Express que l'on peut trouver une interview du patron de Blue Box Games, Hasan Kahraman, dans laquelle il tente de clarifier la situation. Notamment sur le fait qu'Abandoned n'a rien à voir avec Silent Hill comme peuvent le penser et le laisser penser une grosse poignée d'internautes.

Abandoned est un jeu de tir/survie. Il contient des éléments d'horreur, mais ce n'est pas vraiment un jeu d'horreur. Ce n'est pas ce que les gens pensent, ce n'est pas un Silent Hill.

Il en dit même davantage, précisant que le jeu, qui ne sera finalement pas en monde ouvert à cause de sa réalisation (?), aura une mécanique bien à lui pour se démarquer. Tout affectera la façon dont on jouera Jason Longfield, le protagoniste principal, et ses animations : les efforts, les coups, la peur....

Pas ce que vous croyez

Mais le plus croustillant reste que Kahraman parle évidemment de Hideo Kojima et de ce visage flouté avec un bandeau sur l'oeil gauche qui a fait penser à Metal Gear.

Il y a quelques jours, Hideo Kojima a posté sur Twitter la photo d'une poupée de lui-même avec la bouche fermée par une fermeture éclair sur une boîte bleue, et il était vraiment vague avec ça. À cause de cela, beaucoup de gens ont supposé qu'il travaillait sur notre Realtime Experience. C'était après le retard, et il a ajouté qu'il voulait changer quelques images sur la bande-annonce et que tout le monde devait garder son calme. Je pense que c'était sa façon d'essayer de gérer la folie, de garder tout le monde calme, mais à part ça, nous ne travaillons vraiment pas avec Kojima.



Le cache-oeil,.tout le monde l'a immédiatement relié à Solid Snake. Mais je me disais : les gens pensent que c'est Silent Hill, alors cela n'aurait aucun sens qu'ils relient ça à Solid Snake. Je dois admettre que c'était une grosse erreur.

Précision : il s'agirait du faciès de l'antagoniste principal, conçu avec MetaHuman Creator, l'application permettant de concevoir ses pesonnages pour Unreal Engine en un rien de temps.

La Realtime Experience, application PS5 qui aurait dû le 10 août proposer un premier trailer, c'est un autre sujet sensible. On rappelle que, au final, après un problème technique retardant encore l'heure des révélations, tout est rentré dans l'ordre ce vendredi 13 août... Sauf que la vidéo partagée était la même que celle faisant office de teaser sur Twitter.

Cela a été un énorme désastre. Les gens sont vraiment déçus.

Très affecté par la situation et insistant sur le fait que les personnes travaillant sur le projet ne sont pas à l'aise avec l'idée de se montrer, il se défend de mauvaises intentions :

Fondamentalement, nous avons dû découper des images du teaser d'ouverture et je savais que ce n'était pas une bonne idée d'utiliser les mêmes images que nous avions sur Twitter et de les mettre là-dedans, car il ne s'agit littéralement que de quatre secondes d'images et c'est très peu de choses. Mais nous devions le faire parce que les gens voulaient avoir un patch, n'est-ce pas ? C'était notre première priorité - il suffit de sortir le patch car nous ajouterons plus de contenu plus tard

Le Cinematic Trailer aurait dû se pointer lors de la Gamescom, finalement ce sera un peu plus tard. Quant au Prologue jouable, il devrait suivre peu après. Théoriquement. Abandoned est prévu sur PS5 à une date pour le moment inconnue.