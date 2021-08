Fortnite accueille volontiers Wonder Woman et ses pouvoirs magiques

L'heure est à l'appel des alliés dans Fortnite. Après Batman, Superman et autres super méga héros, c'est au tour de Wonder Woman de faire son apparition dans le battle royale pour aider les hommes de bonne volonté à nous débarrasser de la racaille interplanétaire.

À voir aussi : Fortnite : LeBron James arrive cette semaine

Eh oui, car tout ceci ne fait que commencer... C'est le moment qu'a choisi la célèbre Wonder Woman, championne de la paix et symbole d'espoir, pour débouler dans Fortnite.

La grande guerrière quitte ainsi Paradise Island et débarque donc dans le jeu pour se battre aux côtés de ses compagnons de la Ligue de Justice. Et qui dit nouveau perso, dit évidemment skin à récupérer moyennant espèce sonnante et trébuchante.

Vous pouvez ainsi acheter la tenue Wonder Woman (et sa variante en armure) dans la boutique d'objets à partir du 20 août 2021 à 2h CEST. Si vous voulez la panoplie entière, vous obtiendrez alors le planeur Ailes de l'Aigle d'or, la pioche Hache d'Athéna, l'écran de chargement Trinité DC et l'accessoire de dos Cape de Diana (deux variantes).

Oui oui c'est possible

En fait dès le 18 août, il sera possible d'obtenir la tenue Wonder Woman et l'accessoire de dos Cape de Diana avant qu'ils n'arrivent dans la boutique d'objets en participant avec un de vos potes ou potesses) à la Coupe Wonder Woman.

Pour ce faire, en mode duo, il faudra participer à 10 parties au maximum sur trois heures de jeu pour gagner autant de points que possible. Les meilleures équipes de chaque région recevront la tenue Wonder Woman et l'accessoire de dos Cape de Diana. Toutes les équipes obtenant au moins huit points recevront l'écran de chargement Amazones honoraires.

Vous savez ce qu'il vous reste à faire !