Street Fighter V : Akira et Oro sont arrivés sans sans se presser, présentations en vidéo

La semaine commence sur les chapeaux de roues pour les joueurs de Street Fighter V : Champion Edition. Ceux-ci peuvent adopter deux nouveaux combattants, les antépénultième et avant-dernier de la Saison 5.

À voir aussi : Street Fighter V : Use the Force Luke... l'ultime combattant fait son entrée

Voilà donc Oro et Akira Kazama prêts à en découdre face à tous les bastonneurs de rue déjà présents dans Street Fighter V : Champion Edition. Disponibles en DLC et via le Fighter Pass 5 ils font monter le roster à 44 têtes. La 45ème et dernière, Luke, arrivera en novembre prochain.

Outre les vidéos de gameplay, voici les présentations officielles signées Capcom :

Après un long voyage, Oro, l'ermite errant de la série Street Fighter III, fait son retour dans Street Fighter V, prêt à partager son esprit et sa sagesse avec quiconque est le désire. Vêtu d'une modeste robe violette et d'une ceinture de corde marron, Oro s'oblige à conserver sa tortue de compagnie dans sa main droite ou gauche afin de se mettre au défi et de maintenir un style de combat équilibré. Oro retrouve un grand nombre de ses mouvements d'origine mais de nouveaux font leur apparition dans Street Fighter V. C'est un combattant extrêmement puissant que vous devrez apprendre à maîtriser.



Akira Kazama, qui fait ses débuts très attendus dans Street Fighter, a commencé sa carrière dans la série Rival Schools, débutée en 1997. Fière et silencieuse, Akira porte ses vêtement de motarde et impose son style de combat au contact, complété par quelques coups à distance. Forte de nombreux nouveaux tours prodigués à travers ses gants de moto, Akira a étudié ses adversaire dans les moindres détails et sera prête à mettre à l'épreuve tous ceux qui croiseront son chemin.

Oro comme Akira peuvent être achetés séparément ou débloqués avec 100.000 crédits de Fight Money.

Street Fighter V : Champion Edition est disponible sur PS4 et PC.