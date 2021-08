Castlevania Grimoire of Souls bientôt de retour

Le propre des morts-vivants, c'est qu'à tout moment ils peuvent être plus vivants que morts. Alors qu'il était six pieds sous terre, le dernier Castlevania original proposé par Konami vient d'être exhumé en prévision d'une nouvelle sortie.

À voir aussi : TGS 2019 : Rudy a joué à Castlevania Grimoire of Souls, et il lui a glacé le sang

Castlevania : Grimoire of Souls reviendra prochainement sur Apple Arcade. Annoncé en 2018 et lancé en 2019 en toute discrétion sur iOS et Android avant de disparaître un an plus tard, ce jeu d'action et de plate-forme sera une exclusivité du service de jeux par abonnement de la Pomme.

Changement de forme

Transformé en titre premium, Grimoire of Souls perdra donc tous ses aspects de free-to-play et vous laissera donc arpenter ses niveaux sans vous soucier des microtransactions. La particularité de ce volet pensé initialement pour le mobile est qu'il vous permet de retrouver des figures iconiques de la célèbre série de Konami. Il bénéficie en outre, comme argument de vente imparable, de la participation d'Ayami Kojima et de Michiru Yamane concernant le design et la partie musicale.

Reprenant le gameplay d'action en 2D classique de la saga Castlevania que les fans connaissent et aiment, Grimoire of Souls propose aux joueurs différentes façons d'appréhender chacun de ses 60 niveaux au travers de cinq personnages jouables issus de l'univers Castlevania disposant de leurs propres capacités. Les joueurs pourront ainsi incarner Alucard, principalement connu via Castlevania: Symphony of the Night, Simon Belmont du Castlevania original, Maria Renard de Casltevania: Rondo of Blood, Charlotte Aulin de Castlevania: Portrait of Ruin et Shanoa de Castlevania: Order of Ecclesia.

Pas de date de sortie pour le moment. Pas sûr non plus que ce soit ce que les fans réclamaient.