Nintendo Switch : Un Pokémon Presents annoncé pour le mercredi 18 août

En cette vingt-cinquième année du règne des créatures de poche, il est naturel que celles-ci aient droit à davantage d'exposition.

Ce mercredi 18 août à 15h00 sera diffusé sur la chaîne YouTube Pokémon officielle un nouveau Pokémon Presents. La série de Nintendo Direct-likes dédiée à Pikachu et ses amis reviendra pour parler des projets en cours, sans aucune précision sur la durée ou le contenu exact.

Tune in to our YouTube channel on Wednesday, August 18, 2021, at 6:00 a.m. PDT for a #PokemonPresents video presentation featuring #PokemonBrilliantDiamond, #PokemonShiningPearl, and #PokemonLegendsArceus! pic.twitter.com/quBEdaCce2 - Pokémon (@Pokemon) August 13, 2021

Que reste-t-il à présenter de Pokémon Diamant Étincelant, Pokémon Perle Scintillante et Légendes Pokémon Arceus, eux qui arrivent respectivement le 19 novembre prochain et le 28 janvier 2022 sur Nintendo Switch? Des séquences de gameplay plus avancées, peut-être ? De nouvelles mécaniques ? Des bestioles inédites ? Mais l'on peut aussi craindre que Game Freak ait de mauvaises nouvelles. Avec le COVID-19, on n'est jamais à l'abri d'un report. À vérifier en temps et en heure.