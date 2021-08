Une célèbre salle d'arcade de Londres ferme définitivement ses portes après 25 ans

Alors qu'il devient toujours plus compliqué de vider les poches des joueurs un crédit après l'autre à l'heure des free-to-play et autres formules d'abonnement tous azimuts, les bonnes vieilles salles d'arcade du siècle dernier tirent une à une leur révérence. Et si même les japonais sont touchés, vous imaginez bien à quel point la situation peut être compliquée sur le vieux continent.

Alors qu'il ne reste plus qu'un mois pour arpenter les escalators de la célèbre salle de SEGA Ikebukuro, nos voisins d'outre-Manche pleurent depuis hier soir la fermeture de Namco Funscape, une salle d'arcade et de divertissement installée depuis un quart de siècle au bord de la rivière Thames.

Thank you for playing

Située en face du palais de Westminster et du non moins célèbre London Eye, Namco Funscape aura donc cessé son activité ce vendredi 12 août à 18h30, après avoir accueilli pas moins de 50 millions de visiteurs selon les estimations du site Arcade Heroes. Les gestionnaires du lieu se sont évidemment fendus d'un message d'adieu :

Après 25 ans, le principal lieu de divertissement de Londres, situé dans le bâtiment emblématique du County Hall, a fermé ses portes.

Nous sommes dévastés pour ce site historique qui divertissait les familles, les amis et les entreprises du monde entier depuis 25 ans 😥

Nous sommes impatients de vous revoir bientôt dans un autre lieu NAMCO et vous remercions pour ces souvenirs incroyables !

Mais avec 12 pistes de bowlings et une zone dédiée à la réalité virtuelle (proposant notamment le fameux Mario Kart VR que votre serviteur espère toujours essayer), la salle n'est pas a ajouter à la longue liste des victimes d'un certain virus couronné. Non, si Namco Funscape cesse son activité, c'est parce que le London County Hall, qui se situe juste à côté, a besoin de place pour étendre ses propres activités de divertissement. Hébergeant en son sein l'aquarium Sea Life ou l'attraction Shrek's Adventure, sa folie des grandeurs aura eu raison des bornes voisines.

Voilà qui laisse entrevoir un espoir quand à l'avenir de cette salle idéalement située, et nous donne évidemment très envie de remettre les pieds dans la capitale londonienne. Pas vous ?