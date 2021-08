Oculus : Lone Echo 2 ne sortira pas ce mois-ci

Saturne pas si rond pour la suite de l'excellent jeu d'aventure en réalité virtuelle de Ready At Dawn. Les fans de Lone Echo vont devoir patienter plus longtemps que prévu avant de retrouver Jack et Liv.

Lone Echo II ne sortira pas le 24 août comme annoncé il y a quelques semaines. Les développeurs de cette exclusivité Oculus Rfit & Quest fortement attendue ont, comme d'autres, composé avec la situation sanitaire qu'on connaît, et dû se résigner à devoir repousser à plus tard au cours de l'année pour s'assurer de rendre une copie impeccable.

An update regarding Lone Echo II developmenthttps://t.co/PZ4VXEI4zK - Ready At Dawn (@RAD_Studios) August 12, 2021

L'effusion d'amour et d'enthousiasme le mois dernier lorsque nous avons annoncé la date de lancement de Lone Echo II nous avait réchauffé le coeur. Comme de nombreux studios de jeux au cours des deux dernières années, notre équipe a affronté de nouveaux obstacles dans le développement et a dû faire preuve d'inventivité et d'ingéniosité pour les surmonter. Nous avons travaillé dur pour offrir la meilleure expérience possible et nous sommes impatients de vous voir rejoindre Liv et Jack dans leurs aventures une fois de plus. Cependant, à mesure que nous approchons du jour du lancement, il est devenu clair que nous avons besoin d'un peu plus de temps pour peaufiner et atteindre le niveau de qualité souhaité. Par conséquent, la date de lancement de Lone Echo II est déplacée à plus tard cette année.



La décision de retarder un jeu est toujours difficile, mais nous pensons que vous méritez tous de faire l'expérience de ce que nous pouvons offrir de mieux.



Nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension.



Soyez prudent, et à bientôt autour des anneaux de Saturne...

Pour des impressions sur Lone Echo II, il faut remonter au monde d'avant, en 2019, lorsque Thomas avait pu l'essayer dans les travées de l'E3. Le premier épisode, porté aux nues, date de 2017. Vous vous souvenez de cette année-là ? C'était l'bon temps.