Nintendo Switch : Une sacoche de transport rend enfin la console transportable, la vidéo

Avant que les suffixes "Lite" ou plus récemment "OLED" ne viennent s'ajouter à son blase, la Switch promettait un concept aussi simple qu'ingénieux : celui de profiter d'une console de salon facilement transportable, et inversement. Mais parce qu'il en faut pour tous les goûts, certains joueurs sans doute plus nomades que la moyenne n'avaient pas encore trouvé chaussure à leur pied... jusqu'à aujourd'hui ?

Les sacoches de transport, a priori, vous connaissez déjà : à moins de faire partie de la clique du père Julo, vous avez déjà de quoi protéger votre console lors de vos déplacements, histoire de rendre les trajets en métro moins pénibles (malus si vous prenez la ligne 13). Mais dans certains cas, la console dédockée ne suffit pas toujours : pour les villégiatures prolongées en famille, ou s'il vous faut composer avec un Joniwan toujours en rade, les protections conventionnelles ne suffisent pas toujours.

Chantal, t'as oublié l'alim' !

Ceux qui ne parviennent pas à rester en place cinq minutes pourront peut-être trouver leur bonheur avec le nouveau modèle d'Inateck, qui se dévoile dans notre lecteur vidéo ci-dessus. En plus d'embarquer la console et quelques jeux, histoire de ne rien perdre de son niveau à Mario Kart 8 Deluxe durant l'été, la sacoche qualifiée "d'ultime" par son fabricant permet également de transporter ce volumineux (et fichu) chargeur, afin d'assurer une autonomie à toute épreuve. Alors oui : il manque encore le dock, mais avec un peu d'astuce, voilà tout de même de quoi changer la donne pour tous ceux qui ont la chance de prendre des vacances sans pour autant entamer une saine période de sevrage.

En revanche, si Inateck promet un rabais de 50% aux premiers acquéreurs de l'objet, le mystère entourant son prix reste aussi épais que la couche de mousse destinée à protéger votre console des chocs et autres maladresses du petit cousin. Pour les curieux à la bourse illimité, c'est donc par ici que ça se passe. La sortie est elle aussi prévue "prochainement". Décidément, que de mystères...