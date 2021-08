The Last of Us Part II : Un développeur dévoile du gameplay pré-alpha et une étonnante différence

Que vous l'ayez déjà parcourus en long en large et en travers, et éventuellement adhéré à son propos, The Last of Us Part II n'aura assurément laissé personne indifférent, tant et si bien qu'il continue de raccourcir les nuits de notre vénérable rédacteur en chef, qui n'a pourtant pas besoin de ça. Pourtant, le dernier Naughty Dog en date n'a pas fini de nous surprendre, comme le prouve la (courte) séquence du jour.

C'est peu dire que la suite des mésaventures d'Ellie et Joel (entre autres) auront été attendues, à tel point qu'il semble s'être écoulé presque autant d'années entre la fin de The Last of Us et les retrouvailles sur le green des deux survivants. Entre ces deux épisodes, certains infectés auront ainsi eu le temps de nous "faire une Freeza", et de muter une nouvelle fois pour révéler leur terrrrrrible forme finale.

Sous la ceinture

Les imposants Shamblers sont assurément de ceux-là, et il y a de fortes chances pour que vous n'ayez pas oublié votre première rencontre avec le premier de ces messieurs dames, et sa carrure intimidante. Mais le quatrième stade alternatif d'infection aurait pu être quelque peu différent, alors que l'on découvre grâce à un extrait de gameplay pré-alpha dévoilé par le Dog Matthew Gallant et relayé par le site Tech N Club que la projection de spores qui oblige à constamment maintenir une certaine distance aurait pu émaner d'une poche proéminence située... sous la ceinture.

Si nos confrères n'ont pas hésité à rebaptiser l'infecté en "Shambler au gros cul qui explose" (véridique), il se pourrait tout aussi que le look ici présenté ne se focalise que sur les attaques et patterns de l'ennemi, avant que sa poche nauséabonde ne soit finalement recouverte de textures, histoire d'obliger les joueurs à un peu plus d'observation.

Si nous vous laisserons évidemment élaborer vos propres théories dans les commentaires ci-dessous, espérons que ce bref moment "coulisses de développement" ne soit pas le dernier, tant on imagine le nombre de surprises qui se cachent derrière la version finale...