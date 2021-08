The Witcher : Une véritable école de sorceleurs adoubée par CD Projekt RED

Le filon The Witcher va-t-il se tarir ? Nous n'y sommes pas encore, c'est une certitude. Et comme Netflix, CD Projekt RED va essayer d'en tirer le maximum. Avant que The Witcher III : Wild Hunt apparaisse en version Next-Gen, voilà l'annonce qui va sûrement changer votre vie.

J'avoue. Oui, je reconnais que j'en ai rajouté, que l'entame de cet article était exagérée. Changer votre vie... Non mais des fois. Je vous ai néanmoins épargné une vignette grimaçante pour vous interpeler, alors soyez indulgents. Mais revenons à l'information, qui vaut quand même son pesant de pièces.

Depuis 2015 sont organisés en Pologne des stages de formation pour devenir sorceleur. Non, vous ne rêvez, comme il y a des écoles de Jedi, il existe une école qui permet de se prendre pour Geralt de Riv. Plus de 2.300 personnes venues de 52 pays ont déjà pu participer à 32 événements ayant pris place pendant plusieurs jours dans des châteaux polonais.

Là où il y a du GN

La nouvelle, c'est que les développeurs des jeux The Witcher se sont rapprochés des organisateurs. Désormais, la Witcher School est un GN (jeu de rôles grandeur nature) sous licence de l'univers The Witcher. Les fans sont donc assurés de l'authenticité de l'expérience par rapport à l'univers qu'ils adorent. Participer, un minimum de maîtrise de l'anglais est requis, coûte entre 450 et 500 euros - nourri et logé dans des pièces pour une à cinq personnes.

C'est une occasion unique de vivre dans un vrai château pendant 3 jours, de suivre une formation de sorceleur sous la supervision de dresseurs professionnels, de chasser des monstres connus du bestiaire et même de rencontrer certains personnages connus des livres et de jeux.

Dastin Wawrzyniak, designer principal pour l'agence 5 Żywiołów, derrière le projet, explique :

Aucune condition particulière n'est requise pour participer à la Witcher School,. Le prix du billet comprend un costume de base, un personnage apprenti-sorceleur créé par notre équipe de scénario, et avant que ça ne commence, il y a des ateliers expliquant le jeu et les règles de sécurité, avec une attention particulière pour les personnes qui assistent à l'événement pour la première fois.

Toutes les informations sont à retrouver sur le site officiel. Prochaines sessions cette automne. Vous saurez où me trouver.