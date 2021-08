Life is Strange True Colors : Le DLC Wavelengths s'illustre déjà en vidéo

Les joueurs déplorant les retards de Life is Strange Remastered Collection et de la version Switch de Life is Strange True Colors avaient été prévenus d'une bonne surprise, malgré tout. Le trailer promis du DLC de ce nouvel épisode authentiquement coloré est arrivé à bon port.

Pas encore sorti, Life is Strange True Colors voit déjà son premier contenu téléchargeable prévu se mouvoir. Deck Nine Games a en effet un peu de rab pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus sur l'un des personnages de Life is Strange Before the Storm qui signera son retour en tant que "love interest".

DJ Bourdon

Life is Strange True Colors Wavenlengths fera office de prequel aux aventures d'Alex Chen à Haven Springs. Dans la peau de Steph Gingrich fraîchement arrivée dans cette jolie bourgade, vous vous acclimaterez au job de DJ de la radio locale, KRCT, durant quatre saisons. Vous choisirez les disques, prodiguerez des conseils aux auditeurs, masteriserez un jeu de rôles, vous distraierez sur une application de rencontres, et en apprendrez plus sur le passé caché de la fille au bonnet.

Et tout ça sur une bande-son bien calibrée, avec des morceaux d'artistes comme Girl in Red, Alt-J, Portugal, The Man, Foals, Hayley Kiyokoou Maribou State, que notre cher Thomas doit connaître sur le bout des doigts.

Offert avec les éditions Deluxe et Definitive de Life is Strange True Colors, Wavelengths sera disponible le 30 septembre sur PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4, Xbox One et Stadia - plus tard sur la Switch, qui n'accueillera pas le jeu de base le 10 septembre.