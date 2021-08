Life is Strange : La version Switch de True Colors sera finalement en retard

Il y a ceux qui ont du nez et... les autres. Pas plus tard que ce matin, notre coeur d'artichaut transalpin vous narrait les mésaventures de la compilation Life is Strange Remastered Collection, finalement repoussée à 2022, non sans rassurer sur l'arrivée du prochain épisode. Autant vous dire que si ce ventre à pattes a du flair pour trouver les meilleures restaurants du IXème arrondissement de Paris, côté prédictions, c'est une autre paire de manches...

Hier soir, les petites mains chargées de donner un joli coup de polish à Life is Strange et sa préquelle non moins épisodique se voyaient comme tant d'autres obligés de repousser la sortie du jeu, la faute à cette fichue épidémie qui n'en finit plus de bouleverser des calendriers que l'on pensait alors bien établis.

Hold your colors against the wall

Aujourd'hui, la série noire continue, puisque le prochain épisode sous-titré True Colors se voit à son tour repoussé... oui mais sur Switch ! En effet, seule la version transportable du jeu développé par Deck Nine semble faire l'objet de ce décalage temporel :

Additionally, Life is Strange: True Colors for Nintendo Switch is running a little late.



We won't be quite ready to release on September 10 - but we still plan to release this year.



Please watch our channels for a confirmed date over the coming weeks! - Life is Strange (@LifeIsStrange) August 12, 2021

En plus [des annonces d'hier], Life is Strange True Colors aura un peu de retard sur Switch.



Nous ne serons pas tout à fait prêts pour la sortie du 10 septembre, mais nous pensons y parvenir avant la fin de l'année.



Suivez nos différentes chaînes pour la future confirmation de la date de sortie dans les prochaines semaines !

Vous voici désormais prévenus : si Life is Stange True Colors repeindra bien le monde sans feutre, sans épreuve ni bombes le 10 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, et même Google Stadia, la version Switch est désormais attendue quelque part en 2021. Est-ce donc cela, en voir de toutes les couleurs ?