Epic Games Store : Le prochain jeu gratuit pour les fans de plate-forme 3D

Chaque semaine, la boutique en ligne d'Epic se permet une fantaisie, une folie : nous laisser ajouter de nouveaux jeux à notre collection personnelle pour rien. Le cadeau de la semaine n'attendant plus que quelques clics de votre part, il est temps connaître son successeur.

Dès maintenant et jusqu'au 19 août, les joueurs PC peuvent craquer pour Rogue Galaxy en ayant aucun regret. Parce que les 15,99 euros demandés habituellement se sont transformés en 0 sur l'Epic Games Store. Ce jeu de Double Damage Games datant de 2015 est offert par la maison en attendant la suite, puisque le programme des parents de Fortnite continue. Vous savez ce qui vous attend après ? Eh bien nous allons vous le dire.

Y'a pas de lézard

Comme cela a été révélé il y a quelques instants, c'est Yooka-Laylee que vous pourrez obtenir gratuitement et pour le reste de votre existence numérique entre le 19 et le 26 août à 17h00. Si vous n'aviez pas loupé sa suite quand Epic Games l'avait gentiment donné fin 2019, vous aurez donc l'intégralité des jeux de plate-forme de Playtonic dans votre ludothèque pour pas un rond.

Présentation de ce platformer 3D paru le 11 avril 2017 :

Explorez des mondes vastes et mirifiques, rencontrez (et affrontez) des personnages inoubliables, et amassez des objets à collectionner étincelants. Vivez des aventures palpitantes aux côtés de Yooka (la bestiole verte) et Laylee (la chauve-souris blagueuse au gros nez), deux amis en lutte contre l'abominable entreprise Capital B, qui a pour dessein d'absorber tous les livres du monde... pour les convertir en pur profit financier !

Grâce à leurs figures spéciales, nos héros devront surmonter divers énigmes et défis de plateformes tout en cherchant les Pagies, les trésors dorés qui leur permettront de débloquer et d'accéder à de nouveaux mondes époustouflants. Chaque niveau grouille de personnages excentriques, de boss gigantesques, de courses en wagon déjantées, de jeux d'arcades, de quiz, de parties en mode multijoueur... et bien plus encore !

Particulièrement intéressant si vous êtes nostalgiques de Banjo-Kazooie, soit dit en passant.