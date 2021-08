Tetris Effect Connected sur Switch en octobre

D'ici quelques jours, la version connectée de Tetris Effect sera enfin disponible sur PS4, PC et Oculus Quest. Les possesseurs de Switch étaient toujours dans l'attente d'un signe de la part d'Enhance. Il est venu lors du dernier Indie World.

Tetris Effect Connected sera disponible sur Nintendo Switch le 8 octobre prochain. Ce puzzle game atypique, qui reprend le principe universellement connu de Tetris et le transforme en expérience artistique ultra immersive et relaxante, passera donc directement par la version comprenant les nouveaux modes multijoueur.

Yep, it's possible. Yep, we've been working on it. And YEP, WE CAN FINALLY SAY IT: Tetris Effect: Connected is COMING TO NINTENDO SWITCH on October 8th! #IndieWorld 🤯🥳🎉✨🎇💖🐳🧜‍♀️



25% discount for the first two weeks, too! Wish List today! https://t.co/lllodpTKJi pic.twitter.com/YNHzEb1eXu