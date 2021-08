Shin Megami Tensei V dévoile ses nombreux atouts et le nouveau look d'un ennemi iconique

Après avoir jalousement tenu le très attendu Shin Megami Tensei V à l'abri des regards, Atlus fait désormais feu de tout bois en multipliant les bandes-annonces. Au vu de l'impossibilité technique qui nous empêche pour l'heure de mettre les pieds sur le sol nippon, nous accueillons chacune d'entre eules avec un enthousiasme certain.

À voir aussi : Dragon Quest : Square Enix interroge les joueurs sur le futur de la saga

Dans un monde où le coronavirus n'a semble-t-il pas encore fait de ravages, l'Archipel se trouve pourtant bien mal en point, alors qu'une malédiction bien peu divine s'est abattue sur la ville de Tokyo, qui voit défiler monstres et autres démons venus semer le trouble et la désolation. Allons bon.

Comme vous le savez, notre lycéen de héros profitera d'une alliance jugée "blasphématoire" par les hautes instances fraîchement débarquées, quand bien même la notion n'aurait guère de sens dans la culture shinto.

Dans la grande tradition de la série, il faudra donc soudoyer vos ennemis démoniaques pour en faire de précieux alliés, et profiter de leurs forces élémentaires pour expédier fissa des combats à l'ancienne, au tour-par-tour. Soucieux de ménager des joueurs que l'on sait attachés au moindre détail, Atlus a même préparé les esprits à voir l'iconique Jack Frost flanqué de son "nouveau" look, que vous pouvez également retrouver dans notre galerie d'images :

Doi-san's Demon Commentary: Jack Frost ❄️⁣

⁣

It's the hee-homent you've been waiting for! Jack Frost is back, and has a cute "renewed" design for Shin Megami Tensei V! Doi-san shares a bit of insight on his special skill, too! pic.twitter.com/7BZZaJx1Dr