Gamescom 2021 : Suivez l'Opening Night Live avec nous à partir de 19h00

À défaut de celles d'un Koelnmesse qui manque beaucoup aux plus germanophones d'entre nous, ce sont les portes virtuelles de la Gamescom qui vont bientôt s'ouvrir. Avant d'ingurgiter les différentes informations qui devraient débouler en torrent, il faut compter sur un événement introductif à suivre à nos côtés !

Parce que la rédaction est toujours 100% prudente mais que la vaccination permet certaines réunions, vous aurez donc le plaisir de retrouver nos commentaires en direct LIVE lors de l'Opening Night Live ce mercredi 25 août à partir de 19h00. Le programme de cette cérémonie d'ouverture de la Gamescom devrait être généreux comme une Flammekueche, c'est pourquoi nous allons mobiliser l'équipe et partager ce moment privilégié avec vous.

Poids légers pour programme lourd

Prise d'antenne une heure avant le début des festivités présentées par Geoff Keighley. Et ce sont Angel et Plume que vous retrouverez pour vivre cet événement dans des conditions optimales. Les deux enfants de la Méditerranée se feront un plaisir de sursauter et coller les paumes de leurs mains à leurs joues à l'apparition des 30 titres prévus durant le show. On nous a promis des annonces et premiers aperçus très, très hot. On imagine, et on espère, des surprises.

Pas de difficultés pour les accompagner dans ce livestream. Juste trois options : vous n'aurez qu'à rester dans cet article, aller sur notre chaîne Twitch ou passer par la GameblogTV. Comme toujours dans ce genre d'événement retransmis en DIRECT, vous pourrez bien entendu en profiter pour interagir avec nous en passant par notre Discord !

RENDEZ-VOUS CE MERCREDI 25 AOÛT à 20H00