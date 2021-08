Life is Strange Remastered Collection glisse en 2022

Alors que Life is Strange True Colors ne semble rencontrer aucun obstacle le menant à sa sortie dans moins d'un mois, le jeu original et sa prequel vont devoir attendre avant de revenir plus beaux que jamais.

Life is Strange Remastered Collection voit sa sortie repoussée en 2022. Annoncée il y a 4 mois, cette réunion remasterisée de Life is Strange et Life is Strange Before the Storm n'arrivera donc pas le 10 septembre en même temps que le nouvel épisode de la série. On rappelle que l'achat de True Colors en version Deluxe ou Ultimate sécurisera l'acquisition de Remastered Collection.

Square Enix a procédé à l'annonce sur les réseaux sociaux et a ajouté un petit bonus qui pourra, peut-être, redonner le sourire :

An update from the Life is Strange team pic.twitter.com/0nty0TFMYJ - Life is Strange (@LifeIsStrange) August 11, 2021

Bonjour, fans de Life is Strange !



Nous avons quelques mises à jour importantes pour vous sur nos prochaines dates de sortie. Après la sortie de Life is Strange : True Colors le 10 septembre, nous sommes heureux d'annoncer que le contenu téléchargeable Life is Strange : Wavelengths, avec Steph Gingrich, sortira le 30 septembre.



Nous vous en dévoilerons un premier aperçu via une nouvelle bande-annonce demain !



Cependant, en raison des défis actuels de la pandémie mondiale, nous souhaitons alléger toute pression supplémentaire sur l'équipe Life is Strange en accordant plus de temps entre la sortie de Life is Strange : True Colors et la collection Life is Strange Remastered.



Pour cette raison, nous avons pris la difficile décision de retarder la sortie de Life is Strange : Remastered Collection pour toutes les plateformes (PC, PlayStation, Xbox, Stadia et Switch) jusqu'au début de 2022. Nous espérons que vous comprenez. Merci pour votre patience et votre soutien sans faille.

Rendez-vous d'ici peu, donc, pour découvrir Wavelenghts, DLC de True Colors consacré au personne de Stephanie aka la fille au bonnet, geek transfuge de Before the Storm, alors qu'elle devient DJ.