Dr Disrespect compte lancer son propre studio de développement

Streamer on peut plus populaire ayant été banni de Twitch en 2020 sans que les raisons aient été réellement données, mais toujours très présent sur YouTube, Guy Beahm a de la suite dans les idées et compte devenir un acteur de cette industrie dans laquelle il se contente de mettre de l'ambiance.

Avec 3,44 millions d'abonnés et des centaines de milliers de vues pour chaque vidéo postée sur YouTube, Dr Disrespect semble n'avoir rien perdu de sa renommée. Actif depuis 2010 en tant que vidéaste et toujours très consulté sur des titre populaires commes PUBG, Fortnite ou Apex Legends, il a maintenant envie de produire autre chose.

En tout cas, il l'a signifié en publiant sur son site une offre d'emploi qualifiée "d'opportunité pouvant changer une vie". Dr Disrespect recherche en effet une personne avec qui fonder un studio de développement de jeux vidéo AA/AAA, qui sera officiellement à la tête de celui-ci.

Le studio prévoit de forger un partenariat avec une liste sélectionnée de méga influenceurs, puis de travailler en étroite collaboration avec eux pour lancer le jeu dont ils rêvent. Ces titres seront soit incubés et développés, soit en partenariat/co-développement avec des développeurs de jeux indépendants existants et lancés en tant que méga titres.



Si vous avez fondé et dirigé un studio de jeu ou une division d'édition, comprenez ce que c'est que d'embaucher, de diriger, de motiver et de soutenir une équipe d'artistes, de concepteurs et de développeurs de jeux, d'aimer essayer de nouvelles plateformes et technologies à venir, de pouvoir parler des heures de méta, de mécaniques, de ne pas avoir peur de se plonger dans les données, alors cela pourrait être le rôle pour vous.



Vous dirigerez une équipe pour créer des jeux. Vous travaillerez dans un environnement au rythme rapide, à la pointe de la conception, de l'art, des boucles de jeu de base, des boucles méta, virales et de rétention, et itérerez la monétisation, la mise sur le marché, les fonctionnalités eSport intégrés et le marketing d'influence. Vous travaillerez avec une équipe de professionnels intelligents et axés sur les résultats qui ont déjà mis à l'échelle des produits pour des millions d'utilisateurs, et vous rejoindrez une équipe éprouvée de classe mondiale et bien financée.

L'expérience requise doit être solide. Les responsabilités comme le salaire devraient suivre. Mais un jeu de rêve pour et par des influenceurs ? On peut se demander si cette seule idée décrédibilise le projet. Pas sûr que quelqu'un venant du monde très sérieux du développement trouve son compte dans la proposition, pour l'instant sans équipe, donc. Et aux côtés de quelqu'un qui a généré plus d'une polémique. Néanmoins, si parmi nos lecteurs quelqu'un se sent de tenter sa chance aux côtés du personnage, ça se passe au bout de cet hyperlien.