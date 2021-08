Samsung Galaxy Unpacked 2021 : Z Fold 3, Z Flip 3... Tout ce qu'il faut retenir de la conférence

Le Samsung Galaxy Unpacked est l'occasion cette année pour Samsung de dévoiler en grandes pompes ses nouveaux smartphones dont on a déjà pu avoir un avant goût via quelques fuites, à savoir notamment le Z Fold 3 ou encore le Z Flip 3. Mais pas que, car nous avons aussi pu en savoir plus sur les montres Watch 4. Bref, voilà tout ce qu'il fallait retenir de cette conférence.

Galaxy Z Fold 3

Lors de la conférence Galaxy Unpackaed, le constructeur coréen a évidemment effectué un gros focus sur son Galaxy Z Fold 3 qui avait fuité il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux. Cette fois c'est officiel, on retrouve un écran de 7,6 pouces de (2208 x 1768 px) quand l'appareil est déplié (avec son format tablette) et un écran de 6,2 pouces pour son format smartphone plus classique. L'écran possède une fréquence de rafraichissement de 120 Hz. Bonne nouvelle, ce modèle est résistant à l'eau avec une certification IPX8. Vu le prix du smartphone, on a presque envie de dire tant mieux.

Plus résistant avec plus de possibilités ?

Toujours du coté de l'écran, Samsung annonce la compatibilité avec le fameux S-Pen ce qui n'était pas le cas avec les deux anciens modèles à cause d'une trop grande fragilité de l'écran. Ce qui veut dire que le constructeur a revu sa copie, pour autant il faudra utiliser un S-Pen visiblement spécifique sans plus de détails.

Dans le lot des améliorations de l'écran on notera l'usage de la technologie "Transparent OLED" qui permet de camoufler la camera frontale et de ne pas perdre une miette de l'écran. Le Galaxy Z Fold 3 embarque un processeur Snapdragon 888 pour accompagner 12 Go de RAM. Pour le stockage, on pourra choisir entre 256 Go ou 512 Go. Enfin, le Z Fold 3 inclut une batterie de 4400 mAh avec une charge rapide limitée à 25 W en filaire.

Les coloris disponibles sont noir, vert et blanc. La version 256 Go est au tarif 1799 euros et la version 512 Go tout de même à 1899 euros. Il sera disponible le 27 août 2021.

Galaxy Flip 3

Ici aussi, Samsung a fait le choix de revoir son écran pour plus de solidité avec notamment la technologie Gorilla Glass Victus sur sa surface ainsi qu'une norme IPX8 pour plus de résistance à l'eau. L'écran AMOLED de 6,7 pouces (2 640 x 1 080 pixels) intérieur mesure propose une fréquence de rafraichissement de 120 Hz. Il s'équipe d'une camera frontale 10 mégapixels. Pour la photo on pourra compter sur deux capteurs arrières, dont un grand-angle principal de 12 Mpx et un ultra grand-angle de 12 Mpx.

À l'intérieur, Samsung a fait le choix de prendre là aussi le Snapdragon 888 comme le Fold mais couplé à 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne. Pour la batterie c'est un peu en dessous du Fold avec 3300 mAh.

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 sera disponible le 27 août en sept coloris (Crème, vert, Lavande, Phantom Black, Blanc, Gris et Pin). Il va falloir faire des économies car il faut sortir de sa poche 1 059 euros en version 128 Go et 1109 euros en version 256 Go.

À la bonne heure

La Galaxy Watch 4 est la première montre connectée du constructeur à utiliser Wear OS 3.0, avec donc au programme tout les avantages de l'écosystème Google. Samsung souhaite pouvoir surveiller votre sommeil avec cette montre et propose une nouvelle fonctionnalité de détection des ronflements.

Les Galaxy Watch 4 Series seront disponibles aussi le 27 août à partir de 269 euros pour la Galaxy Watch 4 et 369 euros pour la Galaxy Watch 4 Classic. La différence principale repose sur le design plus léché et le cadre inoxydable de la gamme Classic. Le style, ca se paye.