Project Hazel : Le masque de Razer change de nom, un essai prévu avant la sortie

La pandémie de COVID-19 n'aura pas seulement poussé les chercheurs à trouver un vaccin - sur lequel nous n'aurons du recul que dans 150 ans, à en croire certains - mais aussi des constructeurs à s'adapter. Razer avait révélé une solution très colorée pour se sentir plus à l'abri. La voici prête pour un essai.

Après l'annonce lors du 2021, on aurait pu croire que Razer lèverait le pied et que cette idée de masque de protection respiratoire disposant d'un système RGB Chroma finirait par s'essouffler. Que nenni, puisque la firme dirigée par Min-Lian Tan a confirmé son nom officiel. Place désormais au Razer Zephyr. En plus du nom ce qui ne sera donc pas un simple prototype farfelu, une autre information est donnée : une Bêta communautaire est prévue pour l'essayer avant sa commercialisation.

Bienvenue au Razer Zephyr, la dernière évolution de notre purificateur d'air portable. Soutenu par une technologie intelligente, l'innovation et les commentaires de la communauté, il est conçu pour être sûr, social et durable.

Légèrement retravaillé depuis le lever de voile, ce masque transparent certifié N95, étanche et filtrant, équipé d'un microphone et de hauts-parleurs n'attend plus que des testeurs pour savoir s'il est aussi efficace et confortable qu'il a l'air cool.

Si votre rêve est de ressembler un peu plus à un robot en attendant que le virus recule de manière significative, il suffit de tenter votre chance en vous inscrivant sur cette page. Un prix, une date de sortie ? Pas pour le moment.