Annoncé sur PS5 et PS4, Windjammers 2 entre en Bêta

La suite inattendue, mais finalement très attendue depuis son annonce, d'un des jeux les plus célèbres de l'ère Neo-Geo a de bonnes nouvelles à partager. De nouveaux supports et une période d'essai, ce n'est pas rien.

De ce mercredi 11 août à 15h00 jusqu'au dimanche 22 août, il sera possible de participer à la Bêta de Windjammers 2. Celle-ci se tiendra sur plusieurs supports. Sur PC, via Steam, et sur PS5 et PS4. C'est en effet l'une des surprises du jour, ce titre sportif entre frisbee et l'air hockey est maintenant prévu sur consoles PlayStation, en plus des ordinateurs personnels et de la Nintendo Switch.

Sure shot

Cette Bêta qui n'autorisera le cross-platform qu'entre consoles vous laissera prendre en mains les personnages de Steve Miller, Biaggi, Sophie de Lys et Gary Scott, présentant tous des caractéristiques différentes, bien entendu. Vous pourrez vous amuser dans différentes arènes pour des matchs classés en ligne, et ainsi savoir si ce deuxième volet entièrement dessiné à la main est fait pour vous.

Tout ça est fort sympathique mais ne nous donne pas de date de sortie pour Windjammers 2. On reste pour le moment sur un 2021 nébuleux.