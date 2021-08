PUBG : Une semaine gratuite sur Steam pour le célèbre Battle Royale

L'été touchera bientôt à sa fin. Chez Krafton, on prend la nouvelle avec philosophie et on se sent même généreux, puisque l'on compte laisser qui le souhaite se plonger dans l'un des parrains du Battle Royale.

Jusqu'au 16 août, vous pouvez jouer à PUBG BATTLEGROUNDS gratuitement sur Steam dans le cadre de la Free Play Week. Le jeu multi créé par Brendan Greene se présentera à tous ceux qui le souhaitent dans une version complète et pour une durée qui laisse largement le temps de le découvrir, le maîtriser et repartir plusieurs fois avec un chicken dinner.

Toutes les récompenses, y compris les récompenses Pass et Mission ainsi que XP et BP, peuvent être acquises. De plus, toutes les missions et statistiques seront enregistrées afin que vous puissiez garder une trace de vos exploits. Enfin, et surtout, nous avons préparé des événements spéciaux pour accueillir tous les nouveaux survivants sur les champs de bataille, alors lisez attentivement pour réclamer toutes vos récompenses !

Voici exactement tout ce qu'il faut savoir :

Toutes les cartes en jeu - Pendant la Free Play Week, toutes les cartes seront disponibles pour les joueurs, y compris la carte en 8x8 située en Corée du Sud, Taego. Les rotations de la map comprennent les cartes Erangel, Miramar, Sanhok, Vikendi et Karakin.

Zombies Survival - Avec PUBG LABS, les joueurs peuvent former des équipes et tenter de survivre à 10 vagues différentes de zombies. Il faudra gagner des pièces de survie et acheter des équipements plus solides pour augmenter les chances de survie..

BLACKPINK x PUBG : BATTLEGROUNDS - Pour célébrer cette collaboration, divers éléments sur le thème de BLACKPINK seront appliqués sur les cartes de PUBG : BATTLEGROUNDS. Ces éléments comprennent : des calques de bâtiments, des bannières d'avions et des changements thématiques sur les caisses de ravitaillement et les casques de niveau 3. Certains objets en jeu sur le thème de BLACKPINK sont également disponibles à l'achat.

Survivor Pass : Taego - Les joueurs peuvent acheter ce pass en jeu et le mettre à jour pour gagner divers objets, notamment des skins exclusifs de personnages et d'armes.

Événement Compte PUBG - Créer un Compte PUBG et à le lier à Steam pendant la Semaine de Jeu Gratuit pour gagner l'objet en jeu exclusif "Lunettes traditionnelles - Rondes". La création d'un compte PUBG pendant la Free Play Week permettra également aux joueurs de conserver toutes les statistiques, les objets gagnés en jeu et la progression du Survivor Pass une fois la semaine terminée.