PS5 : GTA V confirme sa résolution et son frame rate

Si l'on sait qu'il arrive en novembre prochain, Grand Theft Auto V version optimisée pour les machines de nouvelle génération n'en est encore qu'au stade des promesses floues. Mais un regard vers l'Allemagne permet de confirmer ce que l'on ne pouvait qu'imaginer.

Pour sa troisième sortie, GTA V va se faire une beauté. Mais que sait-on exactement de ce qu'il est permis d'espérer avec cette nouvelle mise à jour visuelle du jeu écoulé à plus de 150 millions d'exemplaires à travers le monde ? Hormis qu'il ne s'agira pas d'un portage vite expédié, peu de choses.

Sauf que le PlayStation Blog allemand a dans un article consacré aux sorties de 2021 affirmé quelque chose qui devrait à coup sûr satisfaire votre curiosité. On peut lire que, sur PS5, GTA V s'affichera en 4K et tournera en 60 images par seconde :

Avez-vous déjà joué à l'épopée ultime des gangsters sur PS3 ? Et encore sur PS4 ? Vous en avez déjà assez de Los Santos ? Bien sûr que non, et c'est pourquoi Grand Thef Auto V dans la version étendue et améliorée pour PS5 devrait figurer en tête de votre liste de souhaits. Vous n'avez jamais vu la métropole criminelle Los Santos si belle lorsque la ligne d'horizon brille grâce à une mise à jour graphique audacieuse en résolution 4K nette et rendant votre balade en ville douce et dangereuse grâce à un 60 fps fluide.

On aurait pu le deviner, mais une confirmation ne fait jamais de mal. Mais avec Ray Tracing ? Allez savoir. On imagine très facilement que ces caractéristiques correspondront sur Xbox Series X|S, à moins qu'on ne nous sorte un 120 fps de derrière les fagots.

Reste maintenant à savoir combien pèsera cette édition sur les deux machines. On rappelle que GTA V est attendu sur PS5 et Xbox Series X|S pour le 11 novembre prochain et que GTA Online, en standalone, sera gratuit exclusivement sur PS5 durant les 3 mois après son lancement.

