THEA500 Mini : Un Amiga 500 avec 25 jeux annoncé pour 2022

Les consoles d'antan n'ont pas l'apanage de la résurrection miniaturisée. Les ordinateurs peuvent aussi avoir droit à leur come back. Après le Commodore 64, une autre légende prépare son retour.

À voir aussi : Podcast 297 : Amiga, retour sur une légende du jeu vidéo

Retro Games a annoncé ce jeudi 10 août 2021 l'arrivée en 2022 de THEA500 Mini. Cette version miniaturisée de l'Amiga 500, ordi 16/32 bits sorti en 1987 et que votre serviteur considère comme la meilleure machine de jeux de tous les temps, sera commercialisée au tarif de 129,99 euros.

Le bon goût du classique

Reprenant le design de cette bécane qui aura été un formidable tremplin pour de nombreux créateurs et demomakers, THEA500 Mini émulera l'Amiga 500 (OCS) mais aussi ses versions ultérieures disposant de l'ECS (Enhanced Chipset), comme l'Amiga 500 + et l'Amiga 600, et l'Amiga 1200.

L'objet sera livré avec sa souris d'origine à deux boutons filaire (1,8 m) ainsi qu'un pad façon CD 32 - pas de joystick équivalent Quickshot, surprenant -, un câble d'alimentation USB-A vers USB-C et un câble HDMI. Parmi les fonctionnalités annoncées, le choix du rafraîchissement entre 50Hz et 60Hz, un filtre CRT, et une fonction de sauvegarde instantanée dans les jeux les plus compliqués - Returnal ressemblera à une promenade de santé.

Justement, ce qui vous intéresse, c'est la partie software. Et ça se comprend. On sait que 25 jeux seront inclus de base - une cacahuète cosmique quand on connaît la ludothèque incroyable de l'Amiga 500. Seuls 12 sont connus pour le moment, et pas des croûtes :

Rassurez-vous cependant, vous aurez toujours la possibilité d'ajouter d'autres titres via un port USB. Celle-ci vous laissera aussi brancher un clavier externe pour d'autres possibilités. Même possesseur de la bête (toujours en vie) et d'un Armiga Project très fonctionnel, un fan du rival de l'Atari ST pourra craquer, laissez-le vous le dire. Tiens, je suis sympa, je vous remets la meilleure des démos, datant de 1992.