BURN : Le nouveau projet indé du directeur narratif de Returnal annoncé sur PC et Xbox

Dans le monde du jeu indépendant, on trouve souvent des structures fondées par des personnes expérimentées qui souhaitent oublier les contraintes et le stress des AAA. C'est le cas de Convict Games qui vient de révéler son nouveau projet.

C'est un jeu qui s'appelle BURN et qui est attendu pour 2022 sur PC et supports Xbox. On le doit à l'équipe de Convict Games, responsable de STONE, jeu d'aventure assez spécial paru en 2018. Le studio, éparpillé aux quatre coins du globe est dirigé par l'australien Gregory Louden. Ce dernier, après un passage par le cinéma, a atterri en Finlande chez Remedy pour travailler sur Quantum Break ainsi que Control et la partie solo de CrossfireX.

Puis il a enchainé comme réalisateur du Downward Spiral : Horus Station en 2018 et plus récemment en tant que narrative director et cinematic director sur un p'tit jeu potentiellement GOTY 2021 : Returnal. À ses côtés, du moins virtuellement, quatre autres personnes ayant travaillé notamment sur Carrion, Broforce ou encore Nuclear Throne : Francois Bourdin, Susanna Tikkanen, Sarah Louden et Joonas Turner.

Brûle, bébé, brûle

Mais de quoi est-il question avec BURN, dont le développement a débuté aux frémissements de la pandémie de COVID-19 ? D'une réflexion sur les sacrifices que l'on peut faire pour son art et ce que peut coûter la célébrité. Il s'agira d'une expérience narrative centrée sur les choix de dialogues.

On y suivra Nina BURN, une pop star finlandaise durant trois étapes de sa vie. On la verra à ses débuts, à 17 ans, alors qu'elle devient reconnue à 24 et à son summum à 27 ans (comme par hasard). Vous aurez à définir si vous voulez que Nina soit plutôt humble ou arrogante, ce qui pourra vous mener vers des variations importantes, notamment en termes musicaux, et 16 fins différentes. Enfin, comme dans STONE, l'exploration pourra vous mener à un drive-in projetant des films entrés dans le domaine public.