HUMANKIND sera disponible dans le Game Pass PC dès le lancement

Le jeu de stratégie 4X d'Amplitude Studios et SEGA arrive très bientôt. Et l'on a la surprise d'apprendre qu'il sera disponible aussi via le Game Pass PC sans attendre. Elle est pas belle la vie ?

Dans un peu plus d'une semaine, soit le 17 août prochain, HUMANKIND débarquera sur Steam et Epic Games Store et... via le Xbox Game Pass PC. En effet, le système de jeu à la demande par abonnement de chez Microsoft proposera le jeu Day One, comme on dit outre-Atlantique.

Le jeu en chiffres

Comme le rappellent Amplitude et SEGA via la vidéo ci-dessus, ce 4X ambitieux permet de créer et faire prospérer une civilisation unique en combinant pas moins de 60 cultures. Toujours dans les chiffres, au fur et à mesure de leur évolution, les joueurs découvriront 93 technologies distinctes, et seront accompagnés par plus de 13 heures d'environnements sonores (répartis sur 1300 fichiers audio). Ce paysage sonore sera ponctué de 280 titres composés par Arnaud Roy, cumulant 520 minutes d'une bande originale jouée par 63 musiciens et 20 choristes.

Pour gagner, les joueurs pourront compter sur 129 unités qui pourront se déplacer sur 10 biomes différents. Eh oui, bienvenue dans le 4X du futur.

HUMANKIND est prévu pour le 17 août 2021 sur PC et Stadia.